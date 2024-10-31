Миллиардное состояние и 23 ребенка: как живет бизнесмен Роман Авдеев, продавший все активы в России

Роман Авдеев (Фото: кадр из программы «Крутая история» на НТВ)
Бенефициар Роман Авдеев, являющийся самым многодетным миллиардером России, продал свою долю в концерне «Россиум», который включал в себя Московский кредитный банк и ряд других предприятий. В семье бизнесмена воспитывается 23 ребенка, а его состояние превышает сто миллиардов долларов. Подробности о бизнесе Авдеева, продаже активов и личной жизни расскажет «Радио 1».
Биография и бизнес
Роман Авдеев родился 17 июля 1967 года в подмосковном Одинцово. Свой первый бизнес он открыл в 22 года, занимаясь торговлей техникой и компьютерами. Это позволило ему через несколько лет приобрести Московский кредитный банк (МКБ), который на тот момент имел всего 14 сотрудников. В дальнейшем Авдеев вложил в банк средства, полученные от продажи успешных бизнесов в сфере продуктовой торговли и сельского хозяйства.
В 2008 году Роман Авдеев решил сосредоточиться на развитии Московского кредитного банка (МКБ), который занимал 70-е место среди крупнейших банков по активам. В 2012 году он привлек инвестиции от Международной финансовой корпорации и Европейского банка реконструкции и развития, что позволило МКБ войти в двадцатку крупнейших банков России.
В карьере Авдеева было множество бизнесов, которые он создавал, приобретал и перепродавал. Он также занял пост генерального директора ООО «Концерн „Россиум“» — инвестиционного холдинга, в который вошли МКБ (основной актив), московский девелопер «Инград», а также предприятия в фармацевтической и аграрной сферах. В результате этих действий МКБ поднялся в десятку крупнейших банков России по активам и стал ведущим региональным частным коммерческим банком.
Фото: iStock/Elena Chelysheva
Активы и состояние
Состояние Романа Авдеева оценивается более чем в сто миллиардов рублей. Основная часть его активов сосредоточена в Московском кредитном банке (МКБ), в то время как остальные средства включают земли сельскохозяйственного назначения в Черноземье, чулочно-носочную фабрику, деревообрабатывающий комбинат, недвижимость и доли в строительных проектах.
Авдеев занимает 108-е место в рейтинге Forbes «125 миллиардеров России — 2024», с состоянием, оцениваемым в 1,2 миллиарда долларов (более 116 миллиардов рублей).
В конце октября 2024 года он продал свою долю (31%) в инвестиционном холдинге «Россиум», через который контролировал все свои бизнесы. Покупателем стал его бизнес-партнер и владелец группы «Регион» Сергей Судариков. Таким образом, Авдеев полностью вышел из всех российских активов.
«После завершения сделки у Авдеева не осталось активов или бизнес-проектов в России. Теперь он планирует сосредоточиться на личных интересах и проводить больше времени с семьей», — сообщили в пресс-службе бизнесмена, информацию передали РИА Новости.
Личная жизнь миллиардера
Что касается личной жизни, Авдеев женат на Елене Авдеевой, которая вышла за него замуж, когда у него уже было 12 детей. В их семье насчитывается 23 ребенка, из которых 17 являются приемными. По словам самого бизнесмена, изначально он просто помогал детским домам, но вскоре осознал, что это «бесполезное занятие», и решил усыновить детей.
«Сначала я просто помогал детским домам, но потом понял, что это бесполезное занятие. Я усыновляю детей в возрасте до года <...> Я не выбираю детей. Я их принимаю любыми», — передает Tadviser слова Авдеева.
Бизнесмен также признался, что не может вспомнить дни рождения всех своих детей. Он отметил, что все они владеют как русским, так и английским языками, что позволяет им знакомиться с двумя культурами. Кроме того, он сообщил, что у его детей есть личный педагог-куратор, который составляет расписание, включающее занятия музыкой, изучение немецкого языка, плавание, игру в шахматы, а также посещение театров и музеев. Подбором персонала, выбором школы и кружков занимается супруга Авдеева.
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