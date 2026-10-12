Опасная посылка для жителя Удмуртии: в Москве таможенники обнаружили радиоактивные часы

12 октября 2026, 11:44

Радиоактивные авиационные часы нашли в посылке из Израиля в Москве

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

Домодедовские таможенники обнаружили в международной посылке из Израиля радиоактивные авиационные часы. Уровень излучения устройства оказался в 20 раз выше естественного радиационного фона. Опасную находку выявила система радиационного контроля.