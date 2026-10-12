Опасная посылка для жителя Удмуртии: в Москве таможенники обнаружили радиоактивные часы
Домодедовские таможенники обнаружили в международной посылке из Израиля радиоактивные авиационные часы. Уровень излучения устройства оказался в 20 раз выше естественного радиационного фона. Опасную находку выявила система радиационного контроля.
Отправление предназначалось жителю Удмуртии. Внутри находились сумка и рюкзак, в котором и лежали часы. Именно они вызвали срабатывание оборудования во время проверки. Измерения показали, что мощность дозы ионизирующего излучения на поверхности устройства составляет 2,75 мкЗв/ч.
Проверка установила, что часы представляют опасность для бытового использования. При этом в сопроводительных документах отправитель указал совсем другие сведения о содержимом посылки: ключи, сумку, рюкзак и одежду. Радиоактивные часы в декларации упомянуты не были.
После обнаружения находки специалисты провели санитарно-карантинный контроль. Роспотребнадзор установил, что товар не соответствует единым санитарным требованиям, утверждённым Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 «О применении санитарных мер в таможенном союзе».
Ввоз опасного предмета на территорию России запрещён. Посылку с радиоактивными часами должны вернуть в страну отправления. Таким образом, до адресата в Удмуртии необычная покупка не доберётся.
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