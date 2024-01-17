Спасатели напомнили рыболовам Подмосковья о правилах безопасности зимой на водоемах

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
«Сотрудники службы напомнили рыболовам, что зимние водоемы непредсказуемы, и провалиться под лед может даже опытный рыбак, поэтому важно не забывать о правилах безопасности на ледовой поверхности. Специалисты посоветовали любителям зимней рыбалки носить спасательный жилет, который не даст провалившемуся уйти под воду даже в бессознательном состоянии», — подчеркнул замначальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.
Читайте также:
В Клину спасатели помогли водителю машины, смятой большегрузом
В Шатуре спасатели вынесли ребёнка из горящего дома
Подмосковные спасатели рассказали о мерах безопасности при топке печей