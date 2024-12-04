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Сотрудники МВД Грузии задержали оппозиционера Элисашвили за драку

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали оппозиционера, бывшего депутата парламента Александра Элисашвили за драку в Тбилиси, передал грузинский телеканал «Имеди».
По информации телеканала, Александр Элисашвили обвиняется в драке. В ней участвовал бывший депутат парламента и глава Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаевым. Потасовка произошла на политической почве. После драки Али Бабаев попал в больницу, но его уже выписали.

Ранее Министерство внутренних дел передало о задержании лидера оппозиционной партии «Ахали» Ники Гварамии после того, как в его офисе провели обыск в рамках дела о беспорядках на митингах в столице Грузии.



Один из лидеров «Коалиции за перемены», Ника Мелия сообщал, что сотрудники правоохранительных органов производили обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций. Он назвал обыски обыски попыткой руководства страны запугать оппозицию.

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Обнаружены сокровища, похищенные с затонувших парусников
04 декабря 2024, 22:33

Фото: iStock/ undefined undefined

Кладоискателя Эрика Шмитта из США подозревают в торговле золотыми монетами, которые были похищены с затонувших парусников, сообщила CBS News.
Эрик Шмитт долгое время находился в поиске сокровища у побережья Флориды — там лежат остатки испанского флота, который вывозил в Европу золото, серебро и драгоценные камни. В 1715 году 11 кораблей попали в сильный шторм и утонули. Через несколько столетий их обломки обнаружили, но поднять груз не получилось. Кладоискатели, которые решили испытать удачу в местах, где затонули эти судна, по сей день находят золото и серебро.

В 2015 году родственники Эрика Шмитта смогли поднять со дна 101 золотую монету. Стоимость находки составляла 4,5 миллиона долларов. Поскольку по закону штата Флорида Эрик Шмитт должен был отдать 20 процентов находок государственным музеям, американец решил утаить 50 монет и предпринял попытку продать их на чёрном рынке.

Сотрудники правоохранительных органов нашли доказательства десятков незаконных сделок, совершённых кладоискателем в период с 2023 по 2024 год. Во время обысков у покупателей изъяли 37 монет и даже те пять, что купил представитель некоего аукционного дома, который не знал, что золото не декларировалось. Остальные 13 монет до сих пор ищут.

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Власти Кубы заявили об отключении электричества по всей стране
04 декабря 2024, 20:56

Фото: iStock/ MushroomsArtSeven

В ночь на среду 4 декабря произошло масштабное отключение электричества — оно затронуло всю территорию Кубы. Об этом заявили в компании Union Electrica, подразделении министерства энергетики и шахт.
«Сегодня произошло полное отключение национальной энергосистемы», — следует из в сообщения, которое опубликовали на страницах ведомства в социальных сетях.

Причина происшествия — автоматическое отключение одной из самых крупных электростанций Кубы, которая расположена в городе Матансас. В настоящий момент власти страны уже работают над восстановлением подачи энергии.

До этого на Кубе уже были зафиксированы массовые отключения света. В середине октября и начале ноября граждане республики пробыли более 48 часов без электричества.

Ранее два мощных землетрясения, произошедших на Кубе, вызвали оползни и повредили жилые здания, а также линии электросвязи. Они произошли в ноябре. Магнитуда землетрясений составляла 5,9 и 6,8.

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Дорогу на ул. Верхняя Кондукторская в Кашире отремонтируют в будущем году
04 декабря 2024, 18:50

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Глава городского округа Кашира Михаил Шувалов принял местных жителей в Каширском молодёжном центре в формате выездной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На приём в основном пришли жители города Каширы. Их волновали вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, медицинского обслуживания и ремонта дорог. Инициативная группа обратилась с просьбой отремонтировать дорогу на ул. Верхняя Кондукторская. Ремонтные работы запланированы на будущий год», – рассказали в администрации
В ближайшее время руководство округа проведёт встречу с жителями станции, чтобы обсудить вопрос размещения контейнерной площадки на ул. Железнодорожной.

В ходе выездной администрации была также решена проблема каширянки, которой нужно было записаться на приём в поликлинику к врачу-дерматологу.

В пресс-службе добавили, что в приёме участвовали заместители главы округа, представители профильных служб и учреждений, сферы медицины и других ведомств, а также депутаты.

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#здравоохранение
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Самозанятость в 2024 году: плюсы и минусы, как оформить и сколько налогов надо платить
04 декабря 2024, 18:22

Фото: istock / AnnaStills

Самозанятость официально появилась в России почти четыре года назад. К началу 2024 года ФНС России зарегистрировала 9 млн самозанятых, которые заработали уже 2,9 трлн рублей. Кому подходит этот спецрежим, как его оформить, какие плюсы и минусы есть у самозанятости — в материале «Радио 1».

Что такое самозанятость

Самозанятость — это выгодный налоговый режим для людей, получающих доходы от личной трудовой деятельности на территории РФ. Официально он называется «налог на профессиональный доход», сокращенно НПД.

Стать самозанятыми в 2024 году могут граждане России, а также Украины и стран ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Можно стать самозанятым с 14 лет. Для регистрации подростку требуется согласие родителей, усыновителей или попечителей. Исключение — несовершеннолетние, прошедшие процедуру эмансипации или вступили в брак: им согласие родителей не требуется.

Особенности самозанятости

Ранее предприниматели, желающие вести бизнес легально, должны были оформлять ИП или ООО. Эти варианты не подходили тем, у кого небольшие и нерегулярные доходы. Налоговый специальный режим был введён в качестве эксперимента в 2019 году.

Самозанятые платят НПД и не отчисляют налог на прибыль или на доходы физических лиц (НДФЛ). Главное условие — работать самостоятельно, без наемных сотрудников. Одному человеку можно совмещать несколько видов деятельности.

Под самозанятость попадает множество видов деятельности. Можно продавать товары собственного производства, оказывать услуги или выполнять работы. Её могут оформить фрилансеры, работники бьюти-сферы, няни, «трезвые водители», дизайнеры, фотографы, таксисты и так далее.

Фото: istock / MachineHeadz

Преимущества и недостатки


К преимуществам можно отнести:
  • возможность вести дело легально, не боясь штрафов;
  • быстрая регистрация за 10-15 минут, можно обойтись без посещения налоговой;
  • отсутствие отчётности и необходимости подавать налоговую декларацию;
  • налоговая ставка ниже, чем у индивидуальных предпринимателей;
  • расчёт налога в приложении на основании переданных данных о доходах осуществляется автоматически.

Но есть и минусы:
  • ограниченный доход — в случае превышения статус автоматически снимается и необходимо оформить ИП с другим налоговым режимом или платить налоги как физлицо;
  • запрещено нанимать работников на постоянную основу и платить им зарплату;
  • нельзя получать налоговый вычет за обучение, лечение или покупку недвижимости, поскольку самозанятый не платит НДФЛ;
  • отсутствие трудового стажа и пенсионных балов, необходимых для расчета будущей пенсии. Больничный могут получить только ИП, которые добровольно делают отчисления в ФСС.

Чем самозанятость отличается от ИП

Предприниматели на всех налоговых режимах, помимо НПД и АУСН, обязаны платить за себя страховые взносы, а на общем или упрощенном режиме — еще и подавать декларации. При этом они могут нанимать сотрудников и работать с большими оборотами.

Фото: istock / simpson

Самозанятые не сдают отчеты и не используют онлайн-кассу. У них низкие налоговые ставки — от 4% до 6%.

Условия и ограничения

По виду деятельности

Нельзя быть посредником или заниматься перепродажей чужих товаров, а также маркированных и подакцизных: легковые авто, бензин, алкоголь, табак, обувь, некоторые виды одежды, духи, ювелирные изделия и другие.

По доходу

Ограничение по сумме дохода для самозанятых — ₽2,4 миллиона в год. Лимита для дохода за месяц нет: можно в январе ничего не заработать, в феврале получить 15 тысяч рублей, а в марте — миллион.

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Какой налог у самозанятого

При работе с физлицами налог составит 4% от дохода, а при работе с организациями или ИП — 6%.

Как оформить самозанятость в 2024 году


Через банк

Клиенты некоторых уполномоченных банков (к примеру, Сбербанк, «Т-банк», «Альфа-банк») или операторов электронных площадок могут зарегистрировать самозанятость через них.

На сайте ФНС

На сайте Федеральной налоговой службы России есть личный кабинет плательщика НПД. Необходимо ввести ИНН и пароль, используемый при входе в личный кабинет ФНС. Также можно зайти через портал «Госуслуги».

«Мой налог»

В официальном мобильном приложении ФНС «Мой налог» можно сократить срок получения статуса до пяти минут. Оно доступно в сервисах Google play и AppStore, а также на сайте ФНС. В приложение загружаются паспортные данные и ИНН. Фото можно прикрепить или сделать прямо через приложение.

Фото: istock / SARINYAPINNGAM

В налоговой

При личном обращении в налоговую подается заявление, данные паспорта гражданина России и фото.

Документы, которые нужны для оформления самозанятости

Чтобы открыть статус самозанятого, нужны следующие документы:
  1. заявление;
  2. паспорт;
  3. ИНН;
  4. фотография.

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Инструкция

При регистрации через приложение «Мой налог необходимо зайти в личный кабинет и указать вид деятельности. Для этого нужно перейти по вкладкам: «Прочее» → «Профиль» → «Вид деятельности». В разделе «Платежи» можно привязать банковскую карту.

Чтобы зарегистрироваться через сайт ФНС, нужно скачать приложение «Мой налог», указать способ регистрации «Через личный кабинет на сайте ФНС». Затем ввести сведения, используемые для входа в личный кабинет ФНС и подтвердить регистрацию.

Для регистрации через банк необходимо перейти в основное приложение, авторизоваться в личном кабинете и зарегистрироваться в сервисе для самозанятых. Банк самостоятельно передает данные в налоговую и присылает уведомление о постановке на учет.

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Карьерный консультант рассказал, как строить карьеру в любой профессии
Карьерный консультант Валинуров: первые три места работы определяют всю карьеру
04 декабря 2024, 17:59

Фото: iStock/insta_photos

Первые три места работы чаще всего определяют всю дальнейшую карьеру человека. Об этом заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его словам, одной идеальной профессии, которая подойдет в качестве первой, не существует.
Он подчеркнул, что искать работу после окончания вуза — слишком поздно, так как этим нужно заниматься уже во время учебы.
«Сейчас можно сразу начинать работать по специальности. Пусть это будет не сразу серьёзная должность, но стажёром можно прийти. Если вы пять лет учились бесплатно, почему бы ещё два-три месяца не поработать без оплаты?», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Валинуров отметил, что важно определиться со сферой деятельности, а после устраиваться, не обращая внимания на должность.
«Если вы хотите работать в крупной производственной компании, то пусть и ваше первое место работы будет в такой компании. И неважно, в какой должности, в каком статусе — просто нужно туда прийти и начать общаться с этим окружением», — пояснил он.
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В Великобритании мужчина воссоединился с пропавшим котом спустя десять лет
04 декабря 2024, 17:52

Фото: istockphoto / Nils Jacobi

В Великобритании мужчина воссоединился с котом по имени Смоки, которого он потерял 10 лет назад. Об этом сообщает Jam Press.
Сэм Хоуп взял Смоки, когда тому был всего один год. Всё шло хорошо, но в 2014 году кот исчез, а поиски не принесли результата. Сэм искал питомца, но все попытки оказались напрасными.
«Мне было так грустно, когда я потерял его», — рассказал мужчина.
После долгих лет безрезультатных попыток и отчаяния, благодаря микрочипу, Смоки чудесным образом вернулся. Неизвестная женщина нашла его на улице и отнесла в ветеринарную клинику.

Мужчина говорит, что Смоки постепенно осваивается в новом доме. Сейчас кот всё ещё ведёт себя настороженно и много спит, но Хоуп уверен, что со временем всё наладится.
«Он заслуживает того, чтобы чувствовать себя в безопасности и любимым», — сказал хозяин Смоки.

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Автоэксперт объяснил, можно ли экономить зимой на прогреве машины
Автоэксперт Балабас: с высоким расходом топлива зимой следует просто смириться
04 декабря 2024, 17:48

Фото: iStock/djedzura

С высоким расхода топлива в автомобиле зимой следует просто смириться, ведь любая экономия бензина происходит либо за счет комфорта водителя, либо за счет срока службы самой машины. Об этом заявил автоэксперт Евгений Балабас. По его словам, растущий зимой расход — это норма, так как двигателю приходится прогреваться не с положительных температур, как летом, а с отрицательных.
«Любая попытка сэкономить топливо зимой – это попытка сэкономить его либо за счёт своего комфорта, либо за счет растраты ресурса агрегатов автомобиля. Нельзя выиграть и в том, и в другом. Мы либо едем в холодном салоне и преодолеваем агрегатами сопротивление вязкого масла, либо спокойно греем машину. Я сторонник того, что лишние пол-литра или даже литр бензина на сотню – это совершенно разумная плата за тот комфорт, который мы получаем, и за продление жизни автомобиля», — подчеркнул он в беседе с Общественной Службой Новостей.
Зимний сезон вносит коррективы не только в жизнь автомобилистов, но и мотоциклистов. Несмотря на то, что мотосезон в России фактически завершен, климат южных регионов позволяет продолжить езду на мотоцикле. Основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал, как можно доставить своего «железного коня» из Москвы в Сочи без лишних хлопот.
«Одним из способов транспортировки мотоцикла на большие расстояние является доставка на поезде. Например, можно отправить мотоцикл из Москвы в Сочи в будние дни с Курского вокзала. Для этого вам необходимо туда приехать, оформить документы, оставить мотоцикл в месте погрузки, при желании проверить процесс, и через день забрать технику на терминале вокзала в городе Адлер», — рассказал эксперт в беседе с «Известиями».
По мнению Потапенко, этот способ — самый быстрый, экономичный и при этом надежный. Стоимость отправки своего мотоцикла поездом обойдется владельцу примерно в 13 тысяч рублей.

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«Понимал, что сделал и чем могу гордиться»: история космонавта Виктора Савиных
04 декабря 2024, 17:17

Виктор Савиных (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

9 декабря в России отмечают День Героев Отечества. «Радио 1» продолжает рассказывать о героях прошлого и настоящего.
Сегодня речь пойдёт о дважды Герое Советского Союза, лауреате государственных премий СССР и Российской Федерации, лётчик-космонавте №50 и №100 в мировом списке, бортинженере экспедиций на станции «Салют-6» и «Салют-7» Викторе Петровиче Савиных.
«Думаю, что после старта Юрия Алексеевича Гагарина все живущие на Земле понимают, что в космос возможно полететь. И я тоже старался, учился, готовился к полёту. Свой первый полёт совершил в 1981 году. Помню, как Леонид Ильич Брежнев вручал мне Золотую Звезду Героя Советского Союза. Это было в Кремле. Мы с космонавтом Ковалёнком приехали на награждение. Ему вручили Орден Ленина, потому что для него это был уже второй полёт, а мне – Звезду Героя Советского Союза. В тот момент я понимал, что я сделал и чем могу гордиться», – рассказал Савиных.

Виктор Савиных (слева) / (Фото: РИА Новости / Александр Моклецов)

Первая звезда была вручена космонавту за полёт на станцию «Салют-6».
«Мы с Ковалёнком полетели туда, чтобы принять на борту нашей станции друзей из социалистических стран. Туда прилетели монгольский и румынский экипажи. Мы выполнили эти задачи успешно и приняли на борту шесть экипажей. Они отработали свои программы. Потом мы вернулись на Землю, и нас наградили. На станции «Салют-6» мы были 70 суток, но это немало», – вспомнил собеседник «Радио 1».
По оценке Савиных, полёт на станцию «Салют-7» был сложнейшим. Это была самая успешная в техническом отношении космическая экспедиция. Впервые на практике были отработаны методы наведения, сближения и стыковки с неуправляемым космическим объектом.

Виктор Савиных (справа) / (Фото: РИА Новости / Александр Моклецов)

Космонавт признался, что поддерживает дружеские отношения с теми, с кем летал на орбиту. Он также рассказал, что много общается с детьми и подростками, и многие из них хотят стать космонавтами или инженерами.
«Мы частенько созваниваемся, хотя живём в разных местах. И в такие праздники, как День Героев Отечества, обычно встречаемся.
Я 18-й год подряд провожу Циолковские чтения в городе Кирове и каждый год встречаюсь с детьми из разных уголков нашей великой, необъятной страны. И не только нашей – в этом году у нас были дети из Казахстана и из Сербии. Проводя эти чтения, мы слушаем их доклады. Так вот, у них есть огромное желание стать или космонавтами, или разработчиками новой техники», – поделился Виктор Петрович.
По словам Савиных, 9 декабря, в День Героев Отечества, он обязательно пойдёт на встречу в Кремль.

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#россия
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Подмосковные производители бакалеи могут вернуть 50% стоимости оборудования для маркировки
04 декабря 2024, 17:12

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Производители бакалейных продуктов в Московской области могут воспользоваться программой поддержки для приобретения оборудования, которое необходимо для маркировки определённых товаров со скидкой 50%. Такой проект реализуется оператором системы маркировки «Честный знак», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
С 1 марта 2025 года будет введена обязательная маркировка для производителей бакалейных продуктов.

В рамках программы поддержки предприятия могут выбрать один из четырёх комплектов: для ручной маркировки, с ручным аппликатором и терминалом сбора данных, а также комплексные решения с автоматизированным рабочим местом для ручной маркировки и для автоматизированных линий.

Заявки на компенсацию затрат и получение комплектов для производителей закусок принимаются до 28 февраля 2025 года, а для производителей соусов, специй и уксусов — до 30 апреля 2025 года.

Подробная информация об условиях участия в программе доступна на сайте.

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