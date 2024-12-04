Сотрудники МВД Грузии задержали оппозиционера Элисашвили за драку

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Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии задержали оппозиционера, бывшего депутата парламента Александра Элисашвили за драку в Тбилиси, передал грузинский телеканал «Имеди».
По информации телеканала, Александр Элисашвили обвиняется в драке. В ней участвовал бывший депутат парламента и глава Национального конгресса азербайджанцев в Грузии Али Бабаевым. Потасовка произошла на политической почве. После драки Али Бабаев попал в больницу, но его уже выписали.
Ранее Министерство внутренних дел передало о задержании лидера оппозиционной партии «Ахали» Ники Гварамии после того, как в его офисе провели обыск в рамках дела о беспорядках на митингах в столице Грузии.
Один из лидеров «Коалиции за перемены», Ника Мелия сообщал, что сотрудники правоохранительных органов производили обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций. Он назвал обыски обыски попыткой руководства страны запугать оппозицию.
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Ранее Министерство внутренних дел передало о задержании лидера оппозиционной партии «Ахали» Ники Гварамии после того, как в его офисе провели обыск в рамках дела о беспорядках на митингах в столице Грузии.
Один из лидеров «Коалиции за перемены», Ника Мелия сообщал, что сотрудники правоохранительных органов производили обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций. Он назвал обыски обыски попыткой руководства страны запугать оппозицию.
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Ольга Енгалычева