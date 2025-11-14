Социальный психолог рассказала о возможной опасности торчащих лифчиков

14 ноября 2025, 18:02

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Социальный психолог Наиля Бирарова предупредила, что торчащие из-под одежды лифчики могут спровоцировать людей с психическими нарушениями на неадекватное поведение. Эксперт дала рекомендации женщинам учитывать уместность демонстрации белья в разных ситуациях.





В беседе с «Постньюс» Бирарова отметила, что угрозы семейным ценностям такие демонстрации не несут, главное — взаимопонимание между супругами. При этом психолог уточнила, что нужно учитывать присутствие детей.





«Для ребёнка такой опыт может стать травмирующим», – добавила она.