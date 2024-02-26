Социолог Дискин объяснил соглашения ОПМО с партиями о наблюдении за выборами

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По словам эксперта, соглашение по совместному наблюдению за ходом выборов, заключенное общественной палатой с политическими партиями, участвующими в выборном процессе, осуществляется не впервые. Уже сложилась многолетняя практика такой совместной работы.
«Данное сотрудничество указывает на то, что есть общая заинтересованность в чистоте процесса голосования. А Общественная палата, организующая независимое наблюдение, занимает в данном случае нейтральную позицию. Таким образом, получается достаточно эффективная конструкция независимого контроля», - пояснил Дискин.
Он уточнил, что именно благодаря этому обеспечивается прозрачность и чистота выборов, в чем и заинтересованы все участники данного соглашения.
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