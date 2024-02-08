Жителям Подмосковья рассказали, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах

От такой категории участников избирательного процесса, как наблюдатели, напрямую зависит легитимность выборов любого уровня. Об этом заявила зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. Она рассказала, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах президента России.
«С 2018 года Общественная палата Московской области является полноценным субъектом общественного контроля. И на вопрос, кто такие общественные наблюдатели, мы отвечаем, что это люди из наших муниципальных Общественных палат и представители крупнейших сетевых общественных объединений. Это, например, наша адвокатская палата, Ассоциация юристов и адвокатов Московской области. Они оказывают нам в том числе и поддержку в момент сложных экспертных ситуаций в ходе голосования. Мы должны быть всегда готовы к любой ситуации – наши эксперты, наши общественные наблюдатели», – сказала Дмитриева.Ранее член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов сообщал, что привлечь к работе на подмосковных избирательных участках на предстоящих выборах президента России планируется около 12 тыс общественных наблюдателей.
«Мало просто хорошо технически организовать выборы. Важно, чтобы они были приняты гражданским обществом. В этом – главная роль общественного наблюдателя: чтобы он увидел сам, что выборы проходят гласно, свободно, открыто и сообщил об этом гражданскому обществу», – объяснил Леонов важность работы наблюдателей.Существует три требования к тем, кто хочет наблюдать за проведением выборов: человеку должно быть не менее 18 лет, он должен быть гражданином России и обладать активным избирательным правом.
Для обучения наблюдателей муниципальные общественные палаты организуют семинары. Люди, изъявившие желание выступить в такой роли, должны связаться с палатой. После этого проходит тестирование, а затем общественные платы выдают назначения наблюдателям на определённые избирательные участки.
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Лора Луганская