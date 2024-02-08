Жителям Подмосковья рассказали, кто такие наблюдатели и какова их роль в выборах

Борис Надеждин получил отказ от ЦИК в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России. Он заявил, что намерен обжаловать российские законы и действия комиссии. Почему в Госдуме Надеждину пророчат конец политической карьеры и как он связан с «пятой колонной», расскажет редакция «Радио 1».