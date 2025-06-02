Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $22,6 млрд

02 июня 2025, 08:42

BBI: cостояние российских миллиардеров с начала года выросло на $22,6 млрд

Фото: iStock/kuppa_rock

Совокупное состояние богатейших россиян с начала текущего года значительно увеличилось — на $22,547 млрд, согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). Об этом пишет РИА Новости.





Лидером роста стал Владимир Потанин, увеличивший свое состояние на $3,82 млрд и сохраняющий лидирующую позицию среди российских бизнесменов с состоянием около $31,7 млрд.



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