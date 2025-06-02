Совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $22,6 млрд
BBI: cостояние российских миллиардеров с начала года выросло на $22,6 млрд
Совокупное состояние богатейших россиян с начала текущего года значительно увеличилось — на $22,547 млрд, согласно данным индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). Об этом пишет РИА Новости.
Лидером роста стал Владимир Потанин, увеличивший свое состояние на $3,82 млрд и сохраняющий лидирующую позицию среди российских бизнесменов с состоянием около $31,7 млрд.
Среди других крупных изменений:
- Владимир Лисин: снижение состояния на $1,62 млрд ($24,2 млрд);
- Алексей Мордашов: уменьшение капитала на $598 млн ($22,6 млрд);
- Андрей Мельниченко: рост состояния на $1,59 млрд ($21,8 млрд);
- Павел Дуров: увеличение капитала на $2,03 млрд ($13 млрд).
Общее состояние входящих в рейтинг 22 российских миллиардеров достигло отметки в $317,7 млрд.
Министерство науки и высшего образования России прокомментировало снижение позиций российских университетов в рейтинге CWUR Global 2000, опубликованном 2 июня. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».