День Тимофея Грядочника 2 июня: зачем украшать дом веточками жасмина и воздерживаться от стрижки волос, народные приметы
В народном календаре 2 июня — день Тимофея Грядочника или Фалалея Огуречника. К этому времени в северных областях Руси уже стояла тёплая погода, и крестьяне активно занимались посадкой огурцов и другими огородными работами. Православные христиане в этот день вспоминают мученика Фалалея Эгейского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
В эпоху правления императора Нумериана началось преследование христиан. Тогда правитель Эгеи искал последователей Иисуса и арестовал святого Фалалея, восемнадцатилетнего юношу из Ливана. Фалалей, который был обучен медицине, открыто заявил о своей вере и готовности умереть за Христа.
Правитель приказал повесить его, но палачи повесили вместо него дерево. Когда правитель понял свою ошибку, он жестоко избил и казнил палачей, а Фалалея приказал утопить. Но даже после этого святой остался живым.
Разгневанный правитель приказал бросить его на растерзание зверям, но те не тронули его, а припали к ногам мученика. Святой Фалалей скончался от усечения мечом. Он достойно и безропотно перенёс все испытания, доказав свою любовь к Богу. Его последними словами была молитва. Святой принял мученическую смерть в 284 году.
Мощи мученика Фалалея находились в церкви святого Агафоника в Константинополе. От них происходили многочисленные чудеса и исцеления. Поскольку он лечил людей без платы имя его называют при совершении Таинства Соборования.
Приметы дня
- Если в день Фалалея лягушки громко квакают, это предвещает богатый урожай огурцов.
- 2 июня льёт дождь — июнь будет засушливым.
- Ясный и солнечный день на Тимофея Грядочника сулит богатый урожай.
- Утки целый день проводят в воде, плескаясь и ныряя — знак скорого дождя.
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Традиции 2 июняВ день святого Фалалея, верующие собираются в храмах для молитвы, прося о помощи в борьбе с болезнями и благополучии в делах, касающихся сельского хозяйства.
В день Тимофея Грядочника люди активно работают на полях и огородах, уделяя особое внимание посадке огурцов и первой грядке. Считается, что начинать работу следует с чистыми намерениями и скрытно от других. Тогда растения дадут хороший урожай.
В этот день также существует традиция украшать углы домов веточками жасмина, что привлекает финансовое благополучие в семью.
Что нельзя делать в этот день
В день памяти святого Тимофея Грядочника, люди придерживались определённых правил и старались не нарушать запреты, чтобы избежать неприятностей для себя и своих близких.
Одним из важных правил было не оставлять детей без присмотра. В этот день злые силы могли навредить малышам, поэтому нужно было следить за ними, чтобы защитить от порчи.
Также не следовало отдавать старые вещи ребёнка. По поверьям, это могло лишить его положительной энергии.
Ещё одно правило — не стричь волосы и ногти 2 июня. Люди верили, что это может негативно сказаться на здоровье.
Также в этот день не стоит давать в долг. Считалось, что это может привести к финансовым проблемам на весь год.