01 июня 2025, 14:46

Фото: iStock/ Olga Anokhina

В народном календаре 2 июня — день Тимофея Грядочника или Фалалея Огуречника. К этому времени в северных областях Руси уже стояла тёплая погода, и крестьяне активно занимались посадкой огурцов и другими огородными работами. Православные христиане в этот день вспоминают мученика Фалалея Эгейского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Приметы дня Традиции 2 июня Что нельзя делать в этот день



История праздника

Фото: iStock/ rustamank



Приметы дня

Фото: iStock/ wilton mitsuo miwa



Если в день Фалалея лягушки громко квакают, это предвещает богатый урожай огурцов.

2 июня льёт дождь — июнь будет засушливым.

Ясный и солнечный день на Тимофея Грядочника сулит богатый урожай.

Утки целый день проводят в воде, плескаясь и ныряя — знак скорого дождя.

На Солнце произошел крупнейший с начала года выброс массы

Традиции 2 июня

Фото: iStock/ wilton mitsuo miwa





Что нельзя делать в этот день