Совратившая 16-летнего школьника и родившая от него учительница получит новое наказание

09 декабря 2025, 03:10

Родившая от 16-летнего школьника британская учительница лишится права преподавать.

Фото: iStock/S_Chum

Британская учительница, которая склонила к интиму двух школьников и родила ребенка от одного из них, получит дополнительное наказание. Об этом пишет издание Daily Star.





Напомним, что 31-летнюю Ребекку Джойнс из Солфорда приговорили к шести с половиной годам тюрьмы в июле 2024 года. Женщина вступила в интимную связь с подростками 15 и 16 лет, к тому же со вторым пострадавшим Джойнс продолжала общаться, будучи под залогом.



В результате женщина забеременела и родила ребенка, малыша у подсудимой забрали.



