Совратившая 16-летнего школьника и родившая от него учительница получит новое наказание
Родившая от 16-летнего школьника британская учительница лишится права преподавать.
Британская учительница, которая склонила к интиму двух школьников и родила ребенка от одного из них, получит дополнительное наказание. Об этом пишет издание Daily Star.
Напомним, что 31-летнюю Ребекку Джойнс из Солфорда приговорили к шести с половиной годам тюрьмы в июле 2024 года. Женщина вступила в интимную связь с подростками 15 и 16 лет, к тому же со вторым пострадавшим Джойнс продолжала общаться, будучи под залогом.
В результате женщина забеременела и родила ребенка, малыша у подсудимой забрали.
В декабре начались слушания Агентства по регулированию деятельности учителей с целью пожизненно отстранить Джойнс от преподавания. Подчеркивается, что женщина нанесла «огромный ущерб» совращенным мальчиком и не имеет права продолжать деятельность в сфере, которая позволяет близкое общение с детьми.
В ходе разбирательства упоминалось, что Джойнс манипулировала жертвами, покупая одному из них дорогие подарки, например, дорогой ремень Gucci.
Сама Джойнс проигнорировала заседание, не приняв в нем участие. Это расценили как акт неуважения. Окончательное решение по вопросу дополнительного наказания для совратительницы ожидается в ближайшее время.