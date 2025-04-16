Создавший стену Цоя в Петербурге художник назвал поступок фанатов Техника «неуместным»

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Художник из Санкт-Петербурга Олег Лукьянов, участвовавший в создании стены Виктора Цоя в Северной столице, сообщил, что фанаты рэпера Паши Техника, которые заклеили портрет рок-музыканта, должны увековечить имя своего кумира в другом месте.
«Я считаю историю с таким проявлением чувств фанатов не совсем уместной. Наверняка есть места, которые можно было бы увековечить и сделать бы такую же историю, как со стеной Цоя, ну пускай будет стена Паши Техника», — рассказал художник в беседе с газетой «Известия».По его словам, Паша Техник трепетно относился к творчеству Виктора Цоя.
«<…> я считаю, [это] крик фанатов, чтобы их услышали, <…> они требуют такого же отношения к ним, как к фанатом Цоя, чтобы их признали», — заключил Лукьянов.Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге фанаты наклеили изображение рэпера Паши Техника в маске обезьяны поверх портрета Виктора Цоя.
Десятого апреля надпись «Техник» появилась на стене рок-музыканта в Москве. Она занимала полстены и перекрывала лицо лидера группы «Кино». Художники уже восстановили портрет Цоя.
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Анастасия Чубина