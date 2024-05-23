Сожительница замминистра обороны Иванова переоформила автомобили на других лиц

Фото: РИА Новости / Надежда Чичерова
На прошлой неделе сожительница замминистра обороны Тимура Иванова переоформила свои автомобили Mercedes и MINI Cooper на других владельцев. Об этом стало известно РИА новости из открытых баз данных.
Бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали в конце апреля, предъявив обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Он арестован до 23 июня этого года.
В начале мая суд рассмотрел жалобу на арест Иванова, защита запрашивала о домашнем аресте в доме на Рублевке. Тогда в суд пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, как утверждает адвокат Иванова, у замминистра «общее хозяйство, (они) живут одной семьей».
Иванова также видели в салоне красоты, расположенном на первом этаже дома в центре Москвы, где, предположительно, зарегистрирована его гражданская супруга. Работница студии узнала Иванова по фотографии.
В декларациях о доходах Китаевой значилась машина MINI Cooper S в собственности. По информации Госавтоинспекции, в собственности он находился больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у автомобиля появился новый владелец. Страховой полис, согласно данным сервиса Avtoface, переоформили на другого человека. Стоит такой автомобиль 2003 года выпуска — около 500 тысяч рублей.
В открытых базах данных также есть авто Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Объявление о продаже автомобиля было размещено на сайте Авто.ру, стоимость — 7842600 рублей. По данным ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая у мерседеса новый владелец. Прежний страховой полис больше не действует.
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В начале мая суд рассмотрел жалобу на арест Иванова, защита запрашивала о домашнем аресте в доме на Рублевке. Тогда в суд пришла телеведущая Мария Китаева, с которой, как утверждает адвокат Иванова, у замминистра «общее хозяйство, (они) живут одной семьей».
Иванова также видели в салоне красоты, расположенном на первом этаже дома в центре Москвы, где, предположительно, зарегистрирована его гражданская супруга. Работница студии узнала Иванова по фотографии.
В декларациях о доходах Китаевой значилась машина MINI Cooper S в собственности. По информации Госавтоинспекции, в собственности он находился больше 20 лет, но 18 мая 2024 года у автомобиля появился новый владелец. Страховой полис, согласно данным сервиса Avtoface, переоформили на другого человека. Стоит такой автомобиль 2003 года выпуска — около 500 тысяч рублей.
В открытых базах данных также есть авто Mercedes-Benz CLS 2021 года выпуска, инициалы и дата рождения владельца страхового полиса совпадают с данными Китаевой. Объявление о продаже автомобиля было размещено на сайте Авто.ру, стоимость — 7842600 рублей. По данным ГИБДД и баз Авто.ру и Avtoface, с 14 мая у мерседеса новый владелец. Прежний страховой полис больше не действует.
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Алина Юрчак