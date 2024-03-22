В Подмосковье выявили шесть водоёмов с самым опасным льдом

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Шесть водоёмов с самым ненадёжным льдом выявили подмосковные спасатели в ходе очередного мониторинга водных объектов Московской области, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Самый тонкий лёд, согласно результатам проверки, оказался на реке Лопасня в городском округе Чехов, реке Гуслица в округе Егорьевск, реке Нара в Наро-Фоминске, на реке Нахабинка в округе Красногорск, на Яузе в округе Мытищи и на озере Киово в округе Лобня», — говорится в сообщении.Толщина льда на указанных водоёмах составляет от нуля до 10-14 сантиметров.
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