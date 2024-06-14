Спасатели напомнили о мерах безопасности при катании на сап-бордах

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Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили о важности соблюдения мер безопасности при катании на сап-бордах. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В России сап-серфинг активно набирает популярность среди молодежи.
Также с собой в плавание стоит взять телефон в герметичном пакете или чехле, чтобы в случае непредвиденных ситуациях обратиться за помощью.
Важно, кататься на доске с веслом необходимо в спокойную безветренную погоду по ровной и гладкой поверхности озера или реки, а также при себе необходимо иметь средства индивидуального спасения.
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«Перед катанием на сапах рекомендуется захватить с собой запасы питьевой воды, солнечные очки и крем, головной убор и сменный комплект одежды. Важно проверять исправность сап-борда перед каждым выходом на воду и строго соблюдать требования изготовителя в отношении грузоподъемности и пассажировместимости. При катании на доске необходимо быть предельно внимательными в местах регулярного прохождения маломерных судов, а также нельзя разрешать детям кататься без присмотра взрослых, тогда отдых на воде останется приятным и безопасным», — подчеркнул замначальника Андрей Федосов.
Также с собой в плавание стоит взять телефон в герметичном пакете или чехле, чтобы в случае непредвиденных ситуациях обратиться за помощью.
Важно, кататься на доске с веслом необходимо в спокойную безветренную погоду по ровной и гладкой поверхности озера или реки, а также при себе необходимо иметь средства индивидуального спасения.
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Мира Полтева