Спасатели напомнили жителям региона о правилах пожарной безопасности

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям Подмосковья о правилах пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Рейды были проведены в городских округах Можайский и Орехово-Зуевский.
Стоит отметить, что благодаря профилактическим мероприятиям в регионе снижается возникновения чрезвычайных ситуаций.
Читайте также:
В двух округах Подмосковья за неделю потушили пять возгораний сухой травы
У детской площадки в Подмосковье устроили противопожарное шоу
В Электрогорске прошел фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!»
«Специалисты объяснили населению, что зачастую большинство возгораний происходит из-за человеческой беспечности и нарушения требований пожарной безопасности. В ходе рейда работники был рассказан алгоритм действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и проинформировали их о запрете и опасности пала сухой травы. Кроме того, специалисты раздали гражданам памятки с полезной информацией и номерами телефонов экстренных служб», — поделилась начальник ПСЧ-253 Галина Спиридонова.
Стоит отметить, что благодаря профилактическим мероприятиям в регионе снижается возникновения чрезвычайных ситуаций.
Читайте также:
В двух округах Подмосковья за неделю потушили пять возгораний сухой травы
У детской площадки в Подмосковье устроили противопожарное шоу
В Электрогорске прошел фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!»
Мира Полтева