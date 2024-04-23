Спасатели напомнили жителям региона о правилах пожарной безопасности

Один из самых авторитетных воров в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) недавно освободился из колонии, где должен был отбывать наказание еще три года. Как адвокатам удалось настоять на его освобождении, где живет криминальный авторитет, и кому принадлежит его многомиллионное имущество на самом деле, расскажет редакция «Радио 1».

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Перестрелка на Родчельской

В преступный мир Захарий Калашов вступил еще в юношестве. Сначала он промышлял небольшими кражами, а затем был коронован Авдо Мирзоевым, который на тот момент имел наибольший авторитет в криминальных кругах. В конце 1980-х годов Шакро обосновался в Москве. В городе орудовала Измайловская ОПГ, с которой вор не мог наладить отношения. После серии покушений он переехал в Испанию, где занимался отмыванием денег.Одновременно с этим Шакро возглавлял несколько казино в родной Грузии, что позволило ему построить огромную виллу из 62 комнат.В 2005-м году испанские спецслужбы провели операцию «Оса» по раскрытию преступной схемы российской мафии в регионе. Тогда Шакро удалось сбежать в ОАЭ, но через год он был задержан и экстрадирован в Испанию, где его осудили. Вор в законе провел в испанской тюрьме девять лет.После возвращения в Москву Шакро Молодой возглавил преступную группировку убитого годом ранее вора в законе Деда Хасана. Также, по данным прокуратуры, Захарий Калашов хранил «общак», в который делали отчисления члены группировки.В июле 2016 года в особняк Шакро ворвались сотрудники ФСБ, начались обыски. На этот раз криминальный авторитет привлек внимание правоохранителей из-за перестрелки на Родчельской.









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