У детской площадки в Подмосковье устроили противопожарное шоу

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Настоящее шоу, посвящённое тушению пожаров, а также правилам пожарной безопасности, организовали работники Мособлпожспаса возле детской площадки в загородном посёлке Тишково Клаб Пушкинского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.
«Огнеборцы объяснили жителям, как можно потушить пламя средствами пожаротушения, а также что можно использовать, если их нет под рукой. В рамках профилактического мероприятия они продемонстрировали пожарное оборудование, работу с огнетушителями и пожарным стволом и рассказали о требованиях пожарной безопасности», — говорится в сообщении.Юным зрителям «противопожарного шоу» спасатели позволили примерить каски и посидеть в кабине пожарной машины, а также принять участие в тушении огня.
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