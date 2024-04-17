У детской площадки в Подмосковье устроили противопожарное шоу

В Подмосковье с начала года запустили около 40 новых цифровых сервисов, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Эти услуги касаются помощи молодым семьям, выплат и компенсаций, социальных услуг, опеки, поддержки бизнеса, земельных участков, работы такси и спорта. Все сервисы доступны на региональном портале госуслуг.