Спасатели призвали жителей Подмосковья не выходить на лёд

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Переменчивая погода с повышением температуры до плюсовых значений и дождями сделал лёд на водоёмах Московской области ненадёжным, выходить на него опасно для жизни. Об этом предупреждают специалисты Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Температурные колебания негативно сказываются на прочности ледяного покрова и увеличиваются вероятность возникновения несчастных. Выходить на такой лёд очень опасно, а выезжать на него на транспортном средстве — безрассудно», — заявил замначальника Мособлпожспаса Сергей Щетинин.В ведомстве добавили, что если выход на лёд совершенно необходим, то с собой обязательно нужно взять средства для самоспасения, а также заряженный телефон, чтобы иметь возможность обратиться в экстренные службы.
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