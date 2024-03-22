Спасатели провели тренировку по ликвидации пожара в здании психиатрической больницы

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали условный пожар в здании психиатрической больницы в округе Егорьевск. Об этом сообщил апресс-служба Мособлпожспаса.
В учениях на территории психиатрической больницы приняли участие четыре команды спасательных подразделений.
Стоит отметить, что план тренировки пожар возник из-за перенапряжения в электросети и в опасности оказались пациенты больницы, которые находились на всех четырех этажах.
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«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара. Во время занятия все сотрудники и пациенты без паники самостоятельно эвакуировались из больницы. В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники», — поделился замначальника Игорь Старцев.
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Мира Полтева