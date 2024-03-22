Радио1
Главная / Новости / Общество/ Спасатели провели тренировку по ликвидации пожара в здании психиатрической больницы

Спасатели провели тренировку по ликвидации пожара в здании психиатрической больницы

22 марта 2024, 15:45
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали условный пожар в здании психиатрической больницы в округе Егорьевск. Об этом сообщил апресс-служба Мособлпожспаса.
В учениях на территории психиатрической больницы приняли участие четыре команды спасательных подразделений.

«Прибыв к месту условного пожара, огнеборцы сформировали четыре звена газодымозащитной службы и провели разведку очага возгорания, а также поиск условных пострадавших. Работники противопожарно-спасательной службы также установили автоцистерну на пожарный гидрант и проложили магистральную линию к подъездам здания для обеспечения бесперебойной подачи воды на защиту помещения и тушение условного пожара. Во время занятия все сотрудники и пациенты без паники самостоятельно эвакуировались из больницы. В ходе учений все поставленные цели и задачи были выполнены в полном объеме. Всего в тренировке было задействовано 28 человек личного состава и 6 единиц техники», — поделился замначальника Игорь Старцев.


Стоит отметить, что план тренировки пожар возник из-за перенапряжения в электросети и в опасности оказались пациенты больницы, которые находились на всех четырех этажах.

Читайте также:

Огнеборцы «Мособлпожспас» провели тренировку по тушению пожара на военном аэродроме

В Одинцове спасатели сняли подростка с козырька подъезда

В Подмосковье провели учения по ликвидации последствий весеннего паводка
#пожар
#пожарный
#человек
#больницы
#план
#пациенты
#сотрудники
#тренировки
#работники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На ВДНХ состоится Фестиваль трудоустройства
22 марта 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

На выставке «Россия» на ВДНХ 30 марта состоится Фестиваль трудоустройства, где будут представлены соответствующие сервисы.
«На международной выставке-форуме «Россия» пройдёт презентация сервисов столичного центра «Профессии будущего». Посетители примут участие в фестивале трудоустройства, деловой игре «Лабиринт эмоций», а также попробуют себя в новой специальности на тренажере виртуальной реальности», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Гостей мероприятия встретят карьерные наставники, а также специальные роботы Катя и Гоша.

Будет предложено более 100 вакансий и 500 рабочих мест.

А исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций показало, что 64% опрошенных хотели бы улучшить качество делового общения, 54% намерены общаться на работе больше.

«Деловое общение — это ключевой элемент хорошего настроения и мотивации сотрудников и команд. На рынке есть несколько отличных отечественных корпоративных мессенджеров и сервисов для коммуникаций — с удобным интерфейсом, видеозвонками, мобильной версией», — отметила в беседе с RT директор по маркетинговым коммуникациям компании Юлия Савосина.

Она добавила, что работодателям по силам улучшить качество делового общения и в технологическом плане, поскольку необходимые IT-продукты уже созданы российскими разработчиками.

Ранее опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.

Читайте также:

Опрос: Большинство россиян задерживаются после окончания рабочего дня

Юрист Захаренкова заявила о незаконности штрафов на работе

«Двойной размер»: Госдума изменит оплату труда, сколько россияне получат за переработку
#москва
#опрос
#мероприятия
#профессии
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне стартовала уборка общественных территорий
22 марта 2024, 15:37

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Глава Дубны Максим Тихомиров поставил задачу коммунальщикам привести городской округ в порядок после зимы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Работы в этом направлении ведутся полным ходом каждый день. Сотрудники сметают песок с тротуаров на общественных пространствах наукограда, собирают с улиц мусор. В апреле в рамках городской акции к бригадам МБУ «ЖКУ» присоединяться сотрудники предприятий и управляющих компаний. По традиции в месяц чистоты и благоустройства пройдут городские субботники», – говорится в сообщении.
В городском округе составили план уборки. Там проведут сбор мусора, покраску различных объектов, промывку асфальта и плитки, мойку контейнерных площадок. При необходимости отремонтируют детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы. Кроме того, участники месяца чистоты и благоустройства удалят аварийные деревья, очистят газоны и займутся и опиловкой сухостоев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал состояние общественных территорий, дворов, парков темой, которая привлекает особое внимание жителей весной.

Читайте также:

В Дубне в этом году модернизируют систему теплоснабжения

В Дубне состоится всероссийская ярмарка вакансий

В Дубне прошли соревнования по подлёдному лову
#дубна
#наукоград
#максим тихомиров
#уборка
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россияне уже в этом году смогут заселяться в гостиницы по биометрии
В России запустят сервис по заселению в отель по биометрии
22 марта 2024, 15:34

Фото: istockphoto/Boyloso

В текущем году россияне получат возможность заселяться в гостиницы с использованием биометрических данных. Планируется запустить этот сервис в режиме пилотного проекта во втором полугодии, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, передает РИА Новости.
Согласно утвержденному правительством постановлению, граждане смогут заселяться в различные типы жилых объектов, включая гостиницы, отели, санатории, дома отдыха и другие, без необходимости предъявления документов, так как их личность будет подтверждаться через Единую биометрическую систему (ЕБС). Специальный сервис, предусмотренный постановлением, призван упростить процесс заселения, сделав его более быстрым и удобным.

В настоящее время ведется работа с гостиничными сетями по внедрению этого спецсервиса. Предполагается, что благодаря этому нововведению гости смогут самостоятельно зарегистрироваться при помощи планшета или терминала самообслуживания, облегчая нагрузку на персонал гостиниц и сокращая время ожидания на ресепшене.

Читайте также:

Власти Крыма призвали туристов по возможности не покидать гостиницы

После реконструкции в Ливадийском дворце в Крыму появятся гостиницы

Россиянка пожаловалась на отдых в гостинице Туапсе: «сутки без воды и света»
#работа
#отдых
#гостиницы
#сервис
#санатории
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные рестораны подготовили меню к Великому посту
22 марта 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Более трёх с половиной тысяч ресторанов и кафе Московской области подготовили для своих посетителей меню с постными блюдами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Постное меню может быть и разнообразным, и изысканным. Наши повара уже разработали и предложили своим гостям закуски, супы, салаты, горячие блюда и даже десерты исключительно из растительных продуктов, которые смогут порадовать любого гурмана», — отметил глава министерства Владислав Мурашов.
В состав постных блюд могут входить такие продукты, как грибы, крупы, свежие овощи и различные соления, бобовые, орехи, а также мёд, ягоды и фрукты.

Например, ресторан «Мясо&Рыба» в Одинцове предлагает тем, кто держит пост овощное соте, томатный крем-суп и даже бургер с овощной котлетой, а также ряд других постных блюд. Постные супы и салаты доступны также гостям ресторана «Виноград» в Наро-Фоминске. Несколько постных вариантов пиццы разработали в сети «Виват пицца», в ресторане «Новый» в Мытищах есть постное ризотто, а в загородном клубе «ЗаВидное» в Ленинском округе можно попробовать постный Оливье и фисташковое пирожное с ягодами.

Великий пост начался в этом году 18 марта, он продлится до 4 мая включительно.

Читайте также:

Подмосковных фермеров приглашают на конференцию по поставкам продукции в супермаркеты

В Клину состоится выставка-продажа фермерской продукции

В Подмосковье проведут агрофорум по антикризисным практикам
#минсельхозпрод мо
#рестораны
#московская область
#подмосковье
#еда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Елена Филатова вновь возглавила ЗАТО Восход
22 марта 2024, 15:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Действующая глава закрытого территориального образования Восход Елена Филатова переизбрана на новый срок. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
«Сегодня в ЗАТО Восход состоялось заседание Совета депутатов, на котором было принято соответствующее решение», – говорится в сообщении.
Филатова закончила МГУ по специальности «Юриспруденция», а также Российскую академию народного хозяйства государственной службы при президенте по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Руководителем ЗАТО Восход Филатова была избрана в марте 2019 года. До этого четыре года руководила администрации муниципалитета.

Читайте также:

Ремонт школы в ЗАТО Восход стартует в январе следующего года

В ЗАТО Восход в этом году модернизируют старые коммунальные сети

В ЗАТО Восход отремонтировали все многоквартирные дома 1960-х годов постройки
#зато
#елена филатова
#депутаты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России вышел фильм «Летучий корабль»: перенос премьеры и связь актеров с Киевом и СВО
В российский прокат вышел фильм «Летучий корабль»: где посмотреть, отзывы
22 марта 2024, 15:15

Фото: istock / nicoletaionescu

Премьера музыкального фэнтезийного фильма «Летучий корабль» состоялась 20 марта. Картина отчасти повторяет советский оригинал, однако новая интерпретация более современная и динамичная. О чем эта лента, какие актеры приняли участие в съемках, и как отразилась позиция по СВО некоторых артистов на дате выхода сказки, расскажет редакция «Радио 1».

«Летучий корабль»: о чем фильм


В центре сюжета царевна Забава, отец которой настаивает на ее замужестве, чтобы решить свои финансовые проблемы. В качестве жениха выступает боярин Полкан, которого все на иностранный манер называют Полем. Но, вопреки воли отца, Забава влюбляется в другого. Ее избранником становится простой моряк Иван. Чтобы заполучить руку и сердце царевны, он отправляется в волшебный лес за золотом, где обретает друзей, которые помогут ему построить летучий корабль для кругосветного путешествия с возлюбленной.

Отвергнутый боярин, намеренный добиться расположения царевны, прибывает на смотрины и сообщает ей о том, что поймал самое редкое и опасное существо, способное превращаться в жар-птицу.

Зрители увидят, как отважный матрос сражается с силами зла и борется за свою возлюбленную, с которой отправится в путешествие на невероятном «Летучем корабле».

Какие актеры сыграли в фильме «Летучий корабль»


Картина для семейного просмотра была снята режиссером Ильей Учителем. В фильме зрители увидят Александра Метелкина, Ксению Трейстер, Леонида Ярмольника, Андрея Бурковского, Федора Добронравова, Полину Гагарину и других.

Почему переснимали «Летучий корабль»


Премьера фильма изначально должна была состояться 7 марта, однако была перенесена. Причиной тому, стал отъезд одной из актрис в Киев. Имя артистки создатели фильма озвучивать не стали.

Позиция артистов по СВО


Продюсеры «Летучего корабля» рассказали, что прежде в эпизодических ролях принял участие артисты, которые негативно высказывались об СВО, поэтому было принято решение переснять фрагменты. По некоторым данным, таких артистов было трое. Продюсеры фильма рассказали, что над картиной работали около тысячи человек, и позиция некоторых актеров не должна повлиять на выход сказки.

«Кроме того, в двух эпизодических ролях у нас были сняты артисты, которые высказались негативно о начале специальной военной операции. Мы также полностью поменяли „картинку“», — привели подробности продюсеры.


Отзывы о фильме «Летучий корабль»


Отзывы зрителей о фильме «Летучий корабль» 2024 разделились. Одни раскритиковали песни из оригинальной картины в современном исполнении, другим не понравилась чрезмерная компьютерная графика и обилие ярких цветов картине. Однако немало нашлось и тех, кто пришел от просмотра в восторг.

«Летучий корабль»: где посмотреть


Семейный фильм можно посмотреть в кинотеатре с 21 марта. В день своей премьеры «Летучий корабль» собрал более 44 миллионов рублей. У картины велики шансы занять первое место в номинации «самый кассовый фильм», пророчат кинокритики.


Читайте также:

Объявлен лучший фильм по версии «Оскар-2024»

Россияне смогут посмотреть фильм о людях нужных профессий «Человек труда»

Режиссёр Симонов рассказал, как снимали фильм «20/22» в обстреливаемом Мариуполе
#зрители
#фильм
#корабль
#путешествие
#картина
#премьера
#россияне
#актеры
#сво
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Строительство дата-центра «Транснефти» в Луховицах вошло в завершающий этап
22 марта 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Центр обработки данных «Луховицы» строится в одноименном городском округе Подмосковья по заказу компании «Транснефть», строительная готовность объекта оценивается в 94%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время в постройке площадью 1,7 тыс. квадратных метров ведутся работы по внутренней отделке помещений, устанавливаются и запускаются внутренние инженерные системы», — отмечается в сообщении.
В здании расположен зал, где планируется разместить 120 серверных стоек, а также несколько серверных шкафов.

Строительство центра обработки данных было начато в ноябре 2022 года, сдать объект в эксплуатацию планируется в середине апреля текущего года.

Читайте также:

В надземном переходе на Авиационной улице в Химках установили лифты

Новый кластер ИЖС «Максимиха» появится в Домодедово

В Ступино построят предприятие по изготовлению инновационных систем отопления
#строительство
#луховицы
#главгосстройнадзор мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для школьников Воскресенска провели урок-игру по сборке роботов и 3D-рисованию
22 марта 2024, 14:41

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Квест под названием «Знакомьтесь: высокие технологии» провели в лицее имени П.В. Стрельцова в Воскресенске для учеников восьмого и девятого класса, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В ходе игры, которую организовали для ребят студенты технологического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета, школьники попробовали свои силы в 3D-рисовании, сборке роботов и освоении виртуальной реальности, а также проверили свою цифровую грамотность», — говорится в сообщении.
Кроме того, доцент кафедры технических систем, теории и методики образовательных процессов технологического факультета ГСГУ Дмитрий Орешин прочитал для учителей информатики и технологий лекцию, посвящённую перспективам изучения беспилотников в рамках школьной программы.

Образовательные мероприятия были приурочены к Всероссийской неделе высоких технологий и технопредпринимательства.

Читайте также:

Для студентов подмосковного колледжа «Энергия» провели урок по ультразвуку

Подмосковные логисты приняли участие в конкурсе профессионального мастерства

Победителями областного этапа чемпионата «Профессионалы» стали студенты из Серпухова
#воскресенск
#школьники
#студенты
#образование
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыты причины бунтов ВСУ на передовой
Asia Times: солдаты ВСУ активно сдаются в плен и отказываются выполнять приказы
22 марта 2024, 14:39

Фото: iStock/Sinenkiy

Солдаты Вооруженных сил Украины все чаще сдаются в плен из-за усугубляющихся проблем на передовой, пишет Asia Times.
В последнее время украинские военнослужащие все чаще отказываются выполнять командные указания. Известен случай, когда сдался целый взвод, при условии, что их не будут потом обменивать из-за опасения попасть в тюрьму или возвращения на передовую.

В публикации подчеркивается, что Украина стремительно приближается к решающему моменту, когда ВСУ или общество, или оба сразу, должны будут определить, соответствует ли их участие в конфликте национальным интересам страны.

В то же время, отмечается, что европейские лидеры осознают нарастающую напряженность ситуации, но не признаются в этом перед народом.

Читайте также:

Бойцы ВСУ все чаще сдаются в плен российской армии

Новости СВО: сотни убитых солдат найдены на Днепре, как ВСУ сдаются в плен через соцсети

Большое число украинских военных сдаются в плен ВС РФ
#общество
#украина
#страны
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф