Специалист в сфере IT Дащенко рассказал, как обнаружить слежку через камеры

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В условиях растущей угрозы слежки через камеры на устройствах, эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко рекомендует пользователям быть особенно внимательными к безопасности своих гаджетов. Недоброжелатели могут следить за людьми не только через личные устройства, но и с помощью скрытых камер.
Существует несколько способов выявления потенциальных угроз. Один из них — использование смартфона в качестве оптического детектора. Для этого нужно одновременно включить фонарик и камеру телефона и направить их на места, где могут находиться скрытые устройства. Если камера присутствует, на экране могут появиться блики. Также смартфон способен фиксировать инфракрасное излучение, которое многие камеры используют для съемки в темноте.
Однако наиболее надежным методом защиты остаётся использование специализированных программ и защитных решений, которые помогут обнаружить и удалить вредоносные приложения. Эксперты также рекомендуют изучить настройки роутера и проверить, к каким устройствам смартфон предлагает подключиться по Bluetooth.
Специалисты предупреждают о существовании зловредов, которые могут получить доступ к камере зараженного устройства и отключать индикатор её работы. Это может привести к тому, что пользователь даже не заподозрит, что за его действиями наблюдают злоумышленники. Для повышения уровня безопасности рекомендуется приглашать специалистов для профессиональной проверки устройств или использовать специальные детекторы скрытых камер.
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Однако наиболее надежным методом защиты остаётся использование специализированных программ и защитных решений, которые помогут обнаружить и удалить вредоносные приложения. Эксперты также рекомендуют изучить настройки роутера и проверить, к каким устройствам смартфон предлагает подключиться по Bluetooth.
Специалисты предупреждают о существовании зловредов, которые могут получить доступ к камере зараженного устройства и отключать индикатор её работы. Это может привести к тому, что пользователь даже не заподозрит, что за его действиями наблюдают злоумышленники. Для повышения уровня безопасности рекомендуется приглашать специалистов для профессиональной проверки устройств или использовать специальные детекторы скрытых камер.
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Дарья Осипова