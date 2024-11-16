Спикер ГД Володин начал опрос о зачислении в школы без знания русского языка

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Опрос об отношении к законопроекту, запрещающему зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка, начал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», — спросил Володин аудиторию.
На момент написания заметки из свыше восьми тысяч проголосовавших «Поддерживаю» сказали 95%, «Не поддерживаю» — три процента, а два процента остались нейтральными.
Ранее сообщалось, как в Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам.
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