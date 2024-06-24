В шарах с экскрементами из Северной Кореи обнаружили паразитов

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В воздушных шарах, наполненных мусором и запущенных Северной Кореей в сторону Южной Кореи, были найдены паразиты. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Министерство объединения Южной Кореи.
«В почве, присутствующей в мусоре, обнаружены различные паразиты, включая круглых червей, власоглавов и нитевидных червей», — сообщили в министерстве.Указано, что эти паразиты типичны для человеческих экскрементов. Однако, вредных веществ в содержимом шаров не было выявлено.
По данным издания, результаты получены из анализа 70 воздушных шаров. В них также обнаружили обрывки одежды, которые были ранее поставлены в КНДР южнокорейской компанией.
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