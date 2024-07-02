Спортивные сообщества Электрогорска вышли на уборку города

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Члены спортивных сообществ Электрогорска Zamalaevateam, «Зумба», «Мафия беганутых» и «Отмороженные амазонки» регулярно выходят на уборку берегов карьеров на улице Некрасова, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Некоторые люди могут спокойно выбросить фантик от конфеты, окурок от сигареты или смятую упаковку мимо мусорного контейнера или вообще не донести до него. С такой позицией даже сотни дворников не справятся с уборкой. Каждому из нас необходимо вести себя ответственно, чтобы не плодить грязь», — говорят активисты спортивных групп.Любители здорового образа жизни проводят субботники: собирают разбросанные по берегам карьеров пластиковые бутылки и железные банки из-под консервов, пакеты и прочий мусор. Кроме того, они вылавливают мусор у берега и убирают упавшие на пляж ветки.
Читайте также:
В Павловском Посаде выбрали лучшие картины фестиваля «Стоп-кадр»
В Павловском Посаде отметили День ветеранов боевых действий
Первый замглавы Ефанов провел пеший обход центральных улиц Павловского Посада
Лев Каштанов