Спортсмен из Клина Сергей Бойцов провел первое в истории интервью в небе
На аэродроме Борки в городе Кимры в Тверской области прошли съемки проекта «Небесные Разговоры». Впервые в истории интервью с известными личностями состоялось на платформе, закрепленной под воздушным шаром.
Автором идеи и ведущим стал многократный рекордсмен мира и России, житель подмосковного города Клин Сергей Бойцов. Формат проекта предлагает переосмыслить жанр публичного диалога. Вместо привычной студии собеседники встречаются на высоте. Такая смена обстановки выводит на более откровенный разговор, считают организаторы.
Центральной темой дебютного выпуска стала «Самооценка современного человека» — разговор о принятии себя, внутренних изменениях и личном выборе. В программе выделили отдельные мужской и женский блоки, которые посвятили разнице восприятия успеха и личных границ.
Сергей Бойцов — парашютист, бейсджампер, режиссер и актер с более чем 25-летним стажем в экстремальных видах спорта. Он совершил свыше 2000 прыжков и поставил ряд мировых рекордов. Среди таких достижений — затяжной прыжок с 87-го этажа «Лахта Центра» в прямом эфире, боксерский поединок на куполе воздушного шара на высоте 1500 метров, гимнастический элемент «солнышко» под воздушным шаром и другие. В августе этого года спортсмен собирается поставить новый мировой рекорд по прыжкам с парашютом из стратосферы.
Гостями программы стали многие известные личности, в том числе Артемий Лебедев, Рустам Набиев, Алена Шишкова и Любовь Гагина. Также для беседы пригласили профессионального гимнаста Михаила Худченко, который в ходе проекта первым в истории исполнил гимнастический элемент на кольцах, закрепленных между корзиной шара и платформой.
Съемки вела команда из 40 человек с использованием двух воздушных шаров и множества камер. Проект объединил медиа, продакшен, технологии, воздухоплавание и общественную дискуссию в одном событии.
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