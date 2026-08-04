Спортсмен из Клина Сергей Бойцов провел первое в истории интервью в небе

04 августа 2026, 19:16

Фото: пресс-служба Сергея Бойцова

На аэродроме Борки в городе Кимры в Тверской области прошли съемки проекта «Небесные Разговоры». Впервые в истории интервью с известными личностями состоялось на платформе, закрепленной под воздушным шаром.