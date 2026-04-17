Сроки записи к врачу на «Госуслугах» изменились

17 апреля 2026, 12:10

Сроки записи к врачу на «Госуслугах» увеличились

В России расширили возможности записи к врачу через портал «Госуслуги». Пациенты получили право выбирать для визита дату, которая выходит за пределы стандартных сроков ожидания медицинской помощи. Соответствующее постановление опубликовало правительство РФ.





Согласно документу, конкретный порядок такой записи и предельные сроки ожидания будут определяться территориальными программами государственных гарантий. Ранее сообщалось, что региональные власти обязаны обеспечить беременным женщинам бесплатный проезд к врачам-гинекологам.



Это правило распространяется на населённые пункты, где отсутствует регулярное транспортное сообщение с женскими консультациями. В таких случаях местные органы самоуправления должны организовать поездки пациенток на осмотр и обратно — полностью бесплатно.



Инициативу направили на своевременное прохождение необходимых медицинских осмотров. Она призвана повысить доступность помощи для женщин в отдалённых районах.



