США остановили розыгрыш грин-карт после стрельбы у Брауновского университета
Власти США приняли решение остановить программу Diversity Lottery после стрельбы возле Брауновского университета. Поводом стало то, что стрелявший попал в страну, выиграв грин-карту по этой программе.
Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что розыгрыш грин-карт приостановлен по поручению президента США Дональда Трампа. По её словам, цель решения — исключить риски для граждан и предотвратить повторение подобных трагедий. Программа Diversity Lottery позволяла получить вид на жительство через лотерею с последующим собеседованием в американском посольстве. Обычно приём заявок стартовал в ноябре, однако в этом году он так и не был объявлен. Трамп критиковал DV-программу ещё в свой первый президентский срок.
Стрельба произошла 13 декабря рядом с кампусом Брауновского университета: погибли два человека, не менее восьми получили ранения. Нападавшим оказался 48-летний гражданин Португалии Клаудио Невеш Валенте, въехавший в США по визе DV1 более 20 лет назад и долгое время обучавшийся в университете. Следствие также связывает его с убийством профессора Массачусетского технологического института Нуну Лурейру. Спустя несколько дней Валенте был найден мёртвым в штате Нью-Гэмпшир.
