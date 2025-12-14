Из-за стрельбы в престижном университете США два человека погибли, восемь пострадали
В престижном Брауновском университете в США произошла стрельба. В результате инцидента два человека погибли и еще восемь получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Провиденс Бретта Смайли.
Согласно материалу, все восемь пострадавших находятся в критическом состоянии, их госпитализировали в больницу Род-Айленда.
Подозреваемый в стрельбе до сих пор не задержан и находится на свободе. По предварительным данным, в момент нападения он был одет в темную одежду. Сейчас полиция ведет активные поиски этого мужчины.
13 декабря «Радио 1» передавало, что глава подмосковного Реутова Филипп Науменко умер в возрасте 39 лет. Трагедии предшествовало серьёзное дорожно-транспортное происшествие в Нижнем Новгороде, в результате которого Науменко получил тяжёлую черепно-мозговую травму.
