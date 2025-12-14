Из-за стрельбы в престижном университете США два человека погибли, восемь пострадали

14 декабря 2025, 03:34

Из-за стрельбы в Брауновском университете два человека погибли, восемь пострадали

Фото: iStock/nixki

В престижном Брауновском университете в США произошла стрельба. В результате инцидента два человека погибли и еще восемь получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Провиденс Бретта Смайли.