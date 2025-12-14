Достижения.рф

Из-за стрельбы в престижном университете США два человека погибли, восемь пострадали

Фото: iStock/nixki

В престижном Брауновском университете в США произошла стрельба. В результате инцидента два человека погибли и еще восемь получили ранения, пишет РИА Новости со ссылкой на мэра города Провиденс Бретта Смайли.



Согласно материалу, все восемь пострадавших находятся в критическом состоянии, их госпитализировали в больницу Род-Айленда.

Подозреваемый в стрельбе до сих пор не задержан и находится на свободе. По предварительным данным, в момент нападения он был одет в темную одежду. Сейчас полиция ведет активные поиски этого мужчины.

Мария Моисеева

