В Петербурге обратили в доход РФ квартиры и автомобиль экс-замначальника УМВД

Фото: istock /Yingko
В Санкт-Петербурге суд обратил в доход государства автомобиль Porsche и две квартиры бывшей заместительницы начальника УМВД по Калининскому району — начальника полиции. Об этом сообщила в своем Telegram-канале руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
«Из искового заявления следовало, что приказом ГУ МВД по СПб и ЛО от 25.11.2022 за нарушения, выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019-2021 гг., на заместителя начальника УМВД по Калининскому району — начальника полиции Коконину наложено взыскание за коррупционное правонарушение в виде увольнения со службы в связи с утратой доверия», — указано в сообщении.
В собственность государства обратили принадлежащие Кокониной автомобиль Porsche Cayenne и две квартиры в центре города, которые были куплены на неподтвержденные доходы. На машину и недвижимость в 2019-2021 годах было потрачено более 32 млн рублей. Однако ее официальный доход с 2016 по 2021 год составил в общем 6,5 млн руб., а доход супруга с 2016 по 2018 год (скончался в 2018) — 1,5 млн руб.
Ранее эксперт предсказал «революцию зарплат» в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Генерала таможни уволили из ФТС после скандала с дебошем
Суд заочно арестовал журналиста Михаила Зыгаря по делу о фейках о ВС РФ
Суд в Москве арестовал счета жены писателя-экстремиста Акунина на 6 млн рублей
Дарья Осипова