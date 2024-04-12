Стал известен предварительный диагноз Куклачева

Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
Народный артист РСФСР Юрий Куклачев, по предварительным данным, перенес инфаркт. Об этом проинформировал гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в Телеграм-канале.
О том, что артисту стало плохо на его юбилейном концерте «Самый добрый клоун» в «Вегас Холле», стало известно вечером 12 апреля. Куклачев пожаловался на сердце, его увезли на машине «скорой помощи».
Сын циркача сообщил, что отцу оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.
Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.
До этого стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сын циркача сообщил, что отцу оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сейчас он находится в больнице.
Куклачев с 1967 года выступал на арене Московского цирка на Цветном бульваре, в 1971 году окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства. С 1990 года Куклачев занимается руководством собственного театра дрессированных кошек, став первым русским постановщиком цирковых номеров с дрессированными кошками.
До этого стало известно, для чего Пугачёва впервые заявила о своей проукраинской позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак