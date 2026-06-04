Стал известен самый подешевевший продукт в России этой весной

04 июня 2026, 01:38

РИА Новости: В РФ огурцы возглавили рейтинг самых подешевевших продуктов этой весной

Фото: iStock/william87

Огурцы оказались самым подешевевшим продуктом в России этой весной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на изученные данные статистики.