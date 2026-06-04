Стал известен самый подешевевший продукт в России этой весной
Огурцы оказались самым подешевевшим продуктом в России этой весной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на изученные данные статистики.
Отмечается, что за три месяца цены на огурцы упали более чем вдвое. Если в начале марта килограмм покупали в среднем за 300 рублей, то в начале июня — уже за 143 рубля. Похожую, пусть и более слабую, тенденцию заметили в стоимости помидоров: они подешевели на 20 процентов, до 223 рублей за килограмм.
На третьем месте находится сливочное масло, которое потеряло в цене 3,1 процента и опустилось до 1,1 тысячи рублей за килограмм. Замыкают пятёрку «выгодных весенних лидеров» бананы (–2,9 процента) и рис (–1,9 процента).
Ранее опытный садовод Екатерина Рассадина объяснила дачникам, можно ли в июне высадить баклажаны и огурцы в открытый грунт. Она напомнила, что в этом месяце в столичном регионе погода часто бывает переменчивой: за дневной жарой могут наступить ночные холода и даже заморозки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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