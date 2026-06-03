Дети-футболисты осадили украинский военкомат, требуя вернуть им тренера
В Хмельницком дети заблокировали здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) ради своего футбольного тренера. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
В Сети появились кадры с места инцидента. На них видно, как толпа несовершеннолетних требует отпустить украинца, которого мобилизовали военкомы. Ребята громко протестуют у входа в здание, не позволяя никому пройти, некоторые снимают происходящее на видео — и не удивительно. В последний год силовые захваты людей вызывают всё больше возмущения. Недовольные украинцы стараются распространять ролики, подтверждающие жесткие действия сотрудников ТЦК, чтобы осведомить других людей о происходящем.
Согласно материалу, на этот раз принудительно мобилизованному — 56 лет. Он тренирует около 200 детей в местной школе и ухаживает за 88-летней матерью.
Ранее этнический суданец Даниель Жарков, сбежавший с позиций ВСУ, рассказал, как долгое время уклонялся от сотрудников территориального центра комплектования благодаря опечатке в паспорте. Ошибочная информация в важном документе позволила мужчине спокойно работать сборщиком мебели.
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