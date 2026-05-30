Кости легендарного мушкетёра д'Артаньяна сгнили в Нидерландах из-за неправильного обращения
L1: «Останки д'Артаньяна» не подлежат идентификации из-за неправильного обращения
Останки, которые предположительно принадлежат легендарному французскому мушкетёру д’Артаньяну, оказались непригодными для точной идентификации. Об этом сообщает голландский телеканал L1.
Дело в том, что значительная часть найденных костей сгнила. Она находится в слишком плохом состоянии и не подходит для ДНК-анализа. Предварительно, проблема возникла из-за ненадлежащего обращения с находкой после раскопок в одной из церквей Маастрихта.
Эксперты полагают, что археолог Вим Дейкман прикасался к останкам руками, что затрудняет определение происхождения генетического материала. Кроме того, кости перевозили без соблюдения специальных требований — их передали местному муниципалитету в пакетах из супермаркета и пластиковых контейнерах. Сейчас скелет хранится в Саксонском университете прикладных наук в Девентере.
Отметим, что Дейкмана задержали 20 мая по подозрению в сокрытии останков знаменитого мушкетера. Через некоторое время мужчину отпустили, поскольку он указал место хранения находки. В настоящий момент расследование продолжается.
