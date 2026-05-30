Кости легендарного мушкетёра д'Артаньяна сгнили в Нидерландах из-за неправильного обращения

30 мая 2026, 01:51

L1: «Останки д'Артаньяна» не подлежат идентификации из-за неправильного обращения

Фото: iStock/Ирина Мещерякова

Останки, которые предположительно принадлежат легендарному французскому мушкетёру д’Артаньяну, оказались непригодными для точной идентификации. Об этом сообщает голландский телеканал L1.





Дело в том, что значительная часть найденных костей сгнила. Она находится в слишком плохом состоянии и не подходит для ДНК-анализа. Предварительно, проблема возникла из-за ненадлежащего обращения с находкой после раскопок в одной из церквей Маастрихта.



