Россиянам рассказали, кому не следует дарить красные розы

12 июня 2026, 14:03

Эксперт по этикету Богачева: не дарите красные розы без контекста романтики

Фото: istockphoto/happy_lark

Красные розы, исторически символизирующие любовь и страсть, требуют осторожного выбора в зависимости от контекста, иначе подарок может поставить адресата в неудобное положение. Об этом заявила эксперт по этикету Екатерина Богачева.