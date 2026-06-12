Россиянам рассказали, кому не следует дарить красные розы
Красные розы, исторически символизирующие любовь и страсть, требуют осторожного выбора в зависимости от контекста, иначе подарок может поставить адресата в неудобное положение. Об этом заявила эксперт по этикету Екатерина Богачева.
По словам специалиста в беседе с изданием «Абзац», алый цветок олицетворяет пылкие чувства, поэтому монобукеты из красных роз уместно дарить только тем, к кому человек испытывает глубокую привязанность или страсть. Ошибкой будет преподносить такие цветы коллегам, бизнес-партнерам, учителям или другим лицам вне романтического контекста.
Кроме того, Богачева подчеркнула, что рекомендации не дарить красные розы совсем юным девушкам обоснованны. Чем моложе адресат, тем менее официальным может быть букет: юной девушке больше подойдут ромашки, тогда как для дамы старшего возраста такой подарок покажется слишком простым. Если же мужчина дарит красные розы молодой девушке, он как бы намекает на расчет на ее расположение, что способно смутить получательницу. При выборе цветочной композиции эксперт посоветовала учитывать культурный подтекст и консультироваться с флористами.
Ранее флорист рассказала, какой букет собрать невесте с аллергией. Есть два конкретных типа цветов.
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