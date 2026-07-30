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Стала известна судьба пропавшего месяц назад жителя Якутии

Пропавшего месяц назад жителя Якутии нашли живым спустя 25 дней
Фото: iStock/Semen Salivanchuk

52-летнего жителя Якутии, пропавшего 5 июля, нашли живым спустя 25 дней. Об этом сообщила служба спасения республики.



Мужчину обнаружил работник на сенокосе в Хангаласском улусе, примерно в 80 километрах от села Немюгюнцы. Сейчас пострадавшего доставляют в больницу, его состояние уточняется.

Ранее сообщалось, что в Якутии двое мужчин утонули после того, как их лодка перевернулась во время прогулки. Трагедия произошла на реке Амга, когда трое приятелей возвращались с сенокоса.

Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент водное судно опрокинулось, и до берега смог добраться только один человек.

Лидия Пономарева

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