Стала известна судьба пропавшего месяц назад жителя Якутии
52-летнего жителя Якутии, пропавшего 5 июля, нашли живым спустя 25 дней. Об этом сообщила служба спасения республики.
Мужчину обнаружил работник на сенокосе в Хангаласском улусе, примерно в 80 километрах от села Немюгюнцы. Сейчас пострадавшего доставляют в больницу, его состояние уточняется.
Ранее сообщалось, что в Якутии двое мужчин утонули после того, как их лодка перевернулась во время прогулки. Трагедия произошла на реке Амга, когда трое приятелей возвращались с сенокоса.
Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент водное судно опрокинулось, и до берега смог добраться только один человек.
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