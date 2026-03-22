В Керчи при столкновении Lada Priora с маршруткой погиб 24-летний пассажир
В Керчи при столкновении легкового автомобиля Lada Priora с маршрутным автобусом погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Авария произошла днём 22 марта. По предварительным сведениям, водитель Lada Priora 1995 года рождения не справился с управлением: автомобиль ушёл в неуправляемый занос и выехал на встречную полосу.
Там произошло столкновение с маршрутным транспортным средством «РУТА-22» под управлением водителя 1981 года рождения. В результате ДТП на месте происшествия погиб 24-летний пассажир легковушки. Виновник ДТП получил травмы. Люди, находившиеся в маршрутном транспортном средстве, не пострадали.
Ранее сообщалось о трагическом инциденте в Ярославской области, где три человека погибли в ДТП с грузовиками.
