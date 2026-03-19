Ступинские спасатели нашли малыша, уехавшего от бабушки на велобеге

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Сотрудники Мособлпожспаса отыскали потерявшегося во время прогулки малыша. Об этом рассказали в пресс-службе спасательного ведомства.





В единую службу «Система-112» обратилась взволнованная жительница городского округа Ступино. На улице женщина потеряла из виду и не смогла найти трёхлетнего внука, который катался на велобеге.



На место оперативно прибыли работники Мособлпожспаса. Утончив приметы мальчика, они начали прочёсывать местность и опрашивать прохожих.

«В километре от места, где находилась бабушка, спасатели обнаружили одиноко стоящего малыша с велобегом. Убедившись, что это потерявшийся ребёнок, спасатели подошли к нему. Так как мальчик не пострадал и не нуждается в медицинской помощи, они отвезли его к бабушке», – уточнили в пресс-службе.