NYT: Фрагмент метеорита пробил крышу дома в Техасе и оставил дыру размером с кулак
В Техасе фрагмент метеорита пробил крышу жилого дома. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на местные власти.
Согласно материалу, в субботу днем метеор пролетел над США и распался на несколько обломков в штате Техас. Один из отколовшихся фрагментов упал на дом к северу от Хьюстона, проделав в кровле отверстие размером с кулак. Экстренные службы подтвердили, что в результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, что в ночь c 11 на 12 марта небольшой метеорит разрушился над Черноморским побережьем России. Небесное тело наблюдали жители Новороссийска, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону. Люди поделились в соцсетях различными фото и видео, на которых можно было увидеть падение яркого болида.
В феврале этого года «Радио 1» передавало, что в порту Санкт-Петербурга таможенники обнаружили в морском контейнере огромный фрагмент метеорита весом около 2,5 тонны, который пытались вывезти из России в Великобританию.
