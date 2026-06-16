Две маленькие сестры пропали в российском регионе
В Петрозаводске ищут двух пропавших сестер 7 и 12 лет. К поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт», сообщили РИА Новости в пресс-службе поисково-спасательного отряда в Карелии.
Заявка поступила 16 июня, сейчас идет сбор информации. По данным МВД республики, девочки пропали 15 июня около 17:00 по московскому времени. Последний раз их видели вечером того же дня на карьере в микрорайоне Ключевая. Там школьницы находились в компании несовершеннолетних. Затем они отправились в магазин и перестали выходить на связь.
Мать пропавших обратилась в полицию. Розыском также занимаются сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что на острове в Карелии во время отдыха с родителями пропал семилетний мальчик из Санкт-Петербурга.
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