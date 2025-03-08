Стали известны плачевные последствия запуска взорвавшегося корабля Starship

Фото: iStock/Brandon Moser
Неудачный запуск Starship спутал маршруты около 240 авиарейсов в США, сообщило агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что космический корабль Starship компании SpaceX был «утерян» во время тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Ракета-носитель стартовала в 02:34 по московскому времени, успешно выполнив разделение ступеней и возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку. Однако позже связь с кораблём прервалась, а телеметрия перестала поступать.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) зафиксировало 171 задержку вылета, 28 перенаправленных рейсов и 40 самолетов, которые задержались в воздухе в среднем на 22 минуты. Также сообщалось о временном закрытии аэропортов в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.
Более чем 20 самолетам пришлось менять курс из-за обломков космического корабля.
Красивые кадры с падениями обломков засняли множество очевидцев и выложили клипы в соцсети. На завораживающее зрелище можно полюбоваться в Telegram-канале «Радио 1».
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Федеральное управление гражданской авиации (FAA) зафиксировало 171 задержку вылета, 28 перенаправленных рейсов и 40 самолетов, которые задержались в воздухе в среднем на 22 минуты. Также сообщалось о временном закрытии аэропортов в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.
Более чем 20 самолетам пришлось менять курс из-за обломков космического корабля.
Красивые кадры с падениями обломков засняли множество очевидцев и выложили клипы в соцсети. На завораживающее зрелище можно полюбоваться в Telegram-канале «Радио 1».
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Мария Моисеева