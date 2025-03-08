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Стали известны плачевные последствия запуска взорвавшегося корабля Starship

Reuters: Неудачный запуск Starship привел к нарушению маршрутов 240 авиарейсов в США
Фото: iStock/Brandon Moser

Фото: iStock/Brandon Moser

Неудачный запуск Starship спутал маршруты около 240 авиарейсов в США, сообщило агентство Reuters.
Ранее сообщалось, что космический корабль Starship компании SpaceX был «утерян» во время тестового запуска с космодрома Starbase в Техасе. Ракета-носитель стартовала в 02:34 по московскому времени, успешно выполнив разделение ступеней и возврат ускорителя Super Heavy на стартовую площадку. Однако позже связь с кораблём прервалась, а телеметрия перестала поступать.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) зафиксировало 171 задержку вылета, 28 перенаправленных рейсов и 40 самолетов, которые задержались в воздухе в среднем на 22 минуты. Также сообщалось о временном закрытии аэропортов в городах Майами, Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

Более чем 20 самолетам пришлось менять курс из-за обломков космического корабля.

Красивые кадры с падениями обломков засняли множество очевидцев и выложили клипы в соцсети. На завораживающее зрелище можно полюбоваться в Telegram-канале «Радио 1».


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Бывших топ-менеджеров «Газпрома» обвинили в скрытом выводе 150 миллиардов рублей
Генпрокуратура: Селезнев и Митюшов вывели из «Газпрома» около 150 млрд рублей
08 марта 2025, 06:40

Фото: iStock/Dmitriy83

Бывший глава маркетинга «Газпрома» Кирилл Селезнев и экс-топ-менеджер «Газпром энерго» Алексей Митюшов вывели около 150 миллиардов рублей из «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии. Такая информация значится в иске Генпрокуратуры РФ против этих мужчин, передает «Интерфакс».
Генпрокуратура подала иск 5 марта, назвав ответчиками Селезнева, Митюшова и связанные с ними компании, а третьими лицами — «Газпром нефтехим Салават» и «УК „Меркури кэпитал траст“».

Митюшов стал бенефициаром ключевых предприятий «Газпрома» в регионе, подчинив их через подконтрольные общества. Вместе с Селезневым он заключал выгодные контракты с такими фирмами, как «Салаватнефтехимремстрой», «Салаватнефтемаш» и «Салаватский катализаторный завод», выводя часть средств за границу и вкладывая остальное в бизнес в России.

Ранее сообщалось, что блогера Александру Митрошину («Матерь Бложью»), которую задержали в Сочи 7 марта по подозрению в отмывании денег, уже привезли в Москву для следственных процедур. ​Девушке может грозить до ​семи лет лишения свободы.

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Иноагент и создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей

*признан Минюстом РФ иноагентом
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#генпрокуратура
#компании
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Иноагент и создатель веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей
Иноагент-мультипликатор Павел Мунтян* оставил в России долгов на 1,6 млн рублей
08 марта 2025, 06:06

Павел Мунтян* (Фото: Instagram** @greenmoon2)

Основатель анимационной студии Toonbox и автор веб-сериала Mr. Freeman Павел Мунтян* оставил в России долги на сумму более 1,6 млн рублей. По данным правоохранительных органов, переданным ТАСС, задолженность включает неоплаченные кредиты и штрафы.
Шесть исполнительных производств, инициированных в отношении Мунтяна*, включают взыскание 597 970 рублей в пользу физлиц и юрлиц, а также 917 тыс. рублей по кредитам. Три из них закрыты из-за невозможности установить местонахождение мультипликатора или его активов.

Ещё три производства связаны с неуплатой штрафов на 110 тыс. рублей за нарушения закона об иноагентах, наложенных судами Москвы.

Мунтян*, заочно осуждённый на 8 лет колонии за фейки о действиях ВС РФ, проживает за границей и объявлен в розыск. Минюст признал его иноагентом 14 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Анастасии Бондаренко от должности статс-секретаря — заместителя министра энергетики РФ.

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#долги
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#штрафы
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США изъяли домены для сайта криптобиржи Garantex и заморозили $26 млн
Секретная служба США изъяла домены для сайта биржи Garantex и заморозила $26 млн
08 марта 2025, 03:01

Фото: iStock/SlavkoSereda

Секретная служба США конфисковала три домена криптобиржи Garantex (Garantex.org, Garantex.io, Академия Garantex) и заморозила $26 млн, связанных с её транзакциями. Об изъятии доменов говорится на официальном сайте ведомства США.
Решение принято по постановлению суда восточного округа Вирджинии в рамках расследования деятельности платформы.

Ранее базирующаяся в России Garantex, уже находящаяся под санкциями ЕС, объявила в Telegram-канале о приостановке услуг после блокировки её кошельков на сумму свыше 2,5 млрд рублей эмитентом стейблкоина USDT — компанией Tether.

Американское ведомство утверждает, что Garantex якобы работали с криминальными группировками ради отмывания средств. Обвинения также предъявлены россиянину Александру Мире Серде и литовцу Алексею Бесчиокову, подозреваемым в связях с биржей.

Правоохранительные органы Германии и Финляндии уже изъяли серверы Garantex, отключив их глобально.

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Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником 8 марта
08 марта 2025, 00:36

Фото: iStock/SlavkoSereda

Президент России Владимир Путин в своём видеообращении поздравил женщин страны с Международным женским днём (8 марта), подчеркнув особое значение праздника для общества. Официальное поздравление опубликовано на сайте Кремля.
«Самые тёплые слова женщинам, которые сейчас там, где особенно трудно. Это участники специальной военной операции. Вы находитесь на разных её участках: и во фронтовых госпиталях, и на передовой – и всегда с честью выполняете боевые задачи», — выразил признательность президент РФ.
Путин отметил способность россиянок сочетать профессиональные достижения с душевной теплотой, а также их вклад в поддержку семей в то нелегкое время, когда близкие им люди участвуют в специальной военной операции (СВО).

«Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие – мужья, отцы, братья, любимые – сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда – а значит, и победа – на нашей стороне», — добавил он.
Глава РФ акцентировал, что материнская и женская любовь - это то, что позволяет мужчинам жить полноценной счастливой жизнью. На женских талантах, творческой энергии и ответственности держится многое в современном обществе.

«Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», — пожелал Путин в конце поздравления.
Ранее сообщалось, что флорист назвала самые популярные цветы к 8 марта — и предупредила, что они подорожают к празднику на 20 процентов. Перед тем, как ​покупать ​самые разрекламированные сорта, стоит задуматься о предпочтениях своей второй половинки.

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Российские ученые создали средство регенерации на основе чайного гриба
08 марта 2025, 00:30

Фото: istockphoto/AnnaStills

Российские ученые создали ранозаживляющее средство на основе бактериальной целлюлозы чайного гриба, которое к тому же обладает бактерицидным и противомикробным эффектом. Об этом сообщили в Минобрнауки России. Исследователи Белгородского госуниверситета, как отмечается, смогли создать гель-пленку, которая ускоряет заживление и обеспечивает полное восстановление кожи.
«В качестве продуцента бактериальной целлюлозы использован именно чайный гриб, позволяющий получить материал с положительными характеристиками, такими как биосовместимость, механическая прочность, термостойкость с целью последующей стерилизации, что особенно важно при получении лекарственных форм, применяемых для нанесения на раневые поверхности», — рассказала руководитель исследования, доцент БГУ Наталья Автина в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время ученые из Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН открыли революционный способ получения лекарств на основе принципиально новой химической реакции. Как сообщает RT, российские исследователи смогли синтезировать органические соединения при невероятно высокой температуре — больше 250 градусов, что ранее считалось невозможным.
«Способ, открытый авторами исследования, позволит в перспективе отказаться от многоступенчатого и сложного синтеза органических веществ, а также проводить реакции, ранее считавшиеся невозможными. Всё это открывает новые пути для создания перспективных лекарств», — отмечает сетевое издание.
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