Стали известны подробности о похоронах художника Эрика Булатова

ТАСС: с Булатовым простятся в Париже, но похоронят его в Москве
С советским и российским художником-концептуалистом Эриком Булатовым простятся в Париже, но похоронят его в Москве. Об этом сообщила подруга его семьи Татьяна.
По ее словам, которые передает ТАСС, Булатов всегда подчеркивал, что хочет быть похороненным только в России, так как его родина всегда для него «была, есть и будет». Конкретные даты и места проведения церемоний станут известны позднее.
«Прощание с Эриком Владимировичем пройдет в Париже, где он умер. Еще он хотел, чтобы было отпевание. Похоронен он будет в Москве», — сказала собеседница агентства.Напомним, Булатов скончался сегодня, 9 ноября, в возрасте 92 лет. Он являлся одним из ключевых представителей московского концептуализма и современного российского искусства.