Стали известны подробности о похоронах художника Эрика Булатова

09 ноября 2025, 16:59

ТАСС: с Булатовым простятся в Париже, но похоронят его в Москве

Эрик Булатов (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

С советским и российским художником-концептуалистом Эриком Булатовым простятся в Париже, но похоронят его в Москве. Об этом сообщила подруга его семьи Татьяна.





По ее словам, которые передает ТАСС, Булатов всегда подчеркивал, что хочет быть похороненным только в России, так как его родина всегда для него «была, есть и будет». Конкретные даты и места проведения церемоний станут известны позднее.

«Прощание с Эриком Владимировичем пройдет в Париже, где он умер. Еще он хотел, чтобы было отпевание. Похоронен он будет в Москве», — сказала собеседница агентства.