ЦИК официально разрешила проводить выборы в регионах с военным положением

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ЦИК приняла решение о проведении выборов президента в новых регионах, где установлено военное положение.
По словам зампреда ЦИК РФ Николая Булаева, комиссию уведомили о собрании инициативной группы по выдвижению Владимира Путина. Собрание назначено на 16 декабря.
Ранее Минобороны и ФСБ дали разрешение провести президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Сообщалось, что в Госдуме создадут группу, которая будет фиксировать случаи иностранного вмешательства перед президентскими выборами. Об этом в своём Telegram-канале сообщил зампред думского комитета по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Андрей Альшевских.
Главная задача мониторинговой группы – это обеспечение электоральной независимости и свободного волеизъявления россиян.
Читайте также:
В Госдуме создадут группу для фиксирования иностранного вмешательства в выборы
В Госдуме назвали страны, которые пытаются дискредитировать выборы в РФ
ЦИК признала возможными выборы президента РФ в регионах с военным положением
Ранее Минобороны и ФСБ дали разрешение провести президентские выборы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Главная задача мониторинговой группы – это обеспечение электоральной независимости и свободного волеизъявления россиян.
Читайте также:
В Госдуме создадут группу для фиксирования иностранного вмешательства в выборы
В Госдуме назвали страны, которые пытаются дискредитировать выборы в РФ
ЦИК признала возможными выборы президента РФ в регионах с военным положением
Мария Фирсова