В Брянской области спасатели достали из озера тела двух подростков
На озере «Новое» в Унечском районе утонули двое подростков. Об этом сообщили в канале «МЧС Брянской области» на платформе MAX.
О смерти мальчиков стало известно сегодня вечером. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
Тело первого несовершеннолетнего поднял на поверхность матрос-спасатель, дежуривший на местном пляже. Тело второго обнаружили и достали водолазы МКУ «Управление по делам ГО, защиты населения и территорий от ЧС города Брянска».
В ведомстве призвали местных жителей строго соблюдать меры безопасности на водоёмах: купаться только на оборудованных пляжах, где есть спасатели, и ни в коем случае не оставлять детей у воды без присмотра.
Ранее «Радио 1» передавало, что трехлетний мальчик утонул в аквапарке в Ростовской области. Правоохранительные органы возбудили дело по статье «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкших по неосторожности смерть человека».
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