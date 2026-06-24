В Махачкале подросток без прав насмерть сбил женщину на тротуаре
В Махачкале подросток без прав за рулём легковушки сбил на тротуаре 53-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Дагестану.
Инцидент произошёл вчера вечером на улице Мраморная. Юный водитель, управляющий Hyundai Solaris, выехал на тротуар, по которому шла женщина-пешеход. Удар оказался смертельным.
В машине также находились двое несовершеннолетних пассажиров, их госпитализировали. Виновник инцидента пояснил, что возвращался из магазина, и родители не знали о его поездке на машине. В отношении подростка возбудили уголовное дело по пункту «в» части 4 статьи 264 УК РФ.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Турции свадебная вечеринка закончилась массовой стрельбой из-за музыкальной композиции. Когда словесная перепалка переросла в более серьезный конфликт, один из участников торжества открыл огонь из дробовика, прицелившись в толпу гостей.
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