При столкновении пассажирских поездов в Британии пострадали почти сто человек
В Британии при столкновении двух пассажирских поездов пострадали почти сто человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую транспортную полицию.
Авария произошла вчера вечером в районе Бедфорда на юге Англии. Предварительно, неполадки в системе безопасности заставили первый состав резко затормозить, и идущий следом поезд налетел на него. Один из вагонов сошел с рельсов. Множество пассажиров получили травмы.
Cотрудники правоохранительных органов, спасатели и вертолеты санитарной авиации прибыли для оказания помощи и осмотра территории ЧП. Ранее поступила информация об одной жертве — теперь выяснилось, что погиб машинист одного из составов.
По уточненным данным полиции, 33 человека пришлось госпитализировать, из них 11 находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 56 пострадавшим оказали помощь на месте.
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