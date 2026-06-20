При столкновении пассажирских поездов в Британии пострадали почти сто человек

20 июня 2026, 04:57

При столкновении двух пассажирских поездов на юге Англии пострадали 89 человек

Фото: iStock/gorodenkoff

В Британии при столкновении двух пассажирских поездов пострадали почти сто человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую транспортную полицию.