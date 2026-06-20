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При столкновении пассажирских поездов в Британии пострадали почти сто человек

При столкновении двух пассажирских поездов на юге Англии пострадали 89 человек
Фото: iStock/gorodenkoff

В Британии при столкновении двух пассажирских поездов пострадали почти сто человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на британскую транспортную полицию.



Авария произошла вчера вечером в районе Бедфорда на юге Англии. Предварительно, неполадки в системе безопасности заставили первый состав резко затормозить, и идущий следом поезд налетел на него. Один из вагонов сошел с рельсов. Множество пассажиров получили травмы.

Cотрудники правоохранительных органов, спасатели и вертолеты санитарной авиации прибыли для оказания помощи и осмотра территории ЧП. Ранее поступила информация об одной жертве — теперь выяснилось, что погиб машинист одного из составов.

По уточненным данным полиции, 33 человека пришлось госпитализировать, из них 11 находятся в тяжёлом состоянии. Ещё 56 пострадавшим оказали помощь на месте.

Мария Моисеева

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