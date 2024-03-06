Стало известно, будут ли у Зеленского проблемы после 20 мая

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Орехово-Зуевского городского округа Русланом Заголовацким реализацию Президентских проектов в округе и планы на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.