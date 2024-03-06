Стало известно, будут ли у Зеленского проблемы после 20 мая

После 20 мая, когда истекает срок полномочий Владимира Зеленского, у него не возникнет проблем с его легитимностью.
Он должен будет продолжать исполнять свои обязанности до того момента, пока новый президент не вступит в должность, ответили в Центральной избирательной комиссии Украины в ответ на запрос издания «Главком».
Также в ответе ЦИК указывается, что законом Украины о правовом режиме военного положения предусмотрено, что в период его действия полномочия президента не могут быть прекращены. В случае окончания срока его полномочий в период действия военного положения, его полномочия автоматически продлеваются до вступления на пост нового избранного президента, который будет избран после окончания военного положения.
Учитывая продление действия военного положения на Украине, которое также включает всеобщую мобилизацию, президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, не будут проводиться. Зеленский отмечал, что в настоящее время проведение выборов на Украине «неактуально», и подчеркнул, что этот вопрос требует окончательного решения.
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Также в ответе ЦИК указывается, что законом Украины о правовом режиме военного положения предусмотрено, что в период его действия полномочия президента не могут быть прекращены. В случае окончания срока его полномочий в период действия военного положения, его полномочия автоматически продлеваются до вступления на пост нового избранного президента, который будет избран после окончания военного положения.
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Артем Кузьмин