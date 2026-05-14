Стало известно, чем опасен новый тренд зумеров с татуировками на зубах
Стоматолог Бабешко: тренд с татуировками на зубах несёт риск травмирования эмали
В соцсетях набирает популярность новый тренд среди зумеров — «переводилки» на зубах и губах. Пользователи наклеивают переводные татуировки: от звёздочек до надписей. Стоматолог Марина Бабешко в беседе с РЕН ТВ предупредила об опасности нового веяния.
Врач пояснила: красящие составы могут содержать стойкие вещества, которые въедаются в ткани зуба и слизистые.
«Красители могут попадать внутрь эмали, дентина, ткани зуба и вызывать не очень хорошие последствия: например, повышенную чувствительность, дисколориты зубов, которые трудно потом осветлить», — отметила Бабешко.По словам специалиста, некоторые компоненты способны спровоцировать аллергию в зависимости от индивидуальной реакции организма. Врач заявила: если человек решается на зубные «татуировки», ему не стоит использовать жёсткие щётки и пасты с высокой абразивностью — так эффект продлится дольше.
Чистить зубы нужно дважды в день, но в щадящем режиме. Стоматолог советует соблюдать диету, чтобы не травмировать эмаль. Дополнительно можно нанести на эмаль изолирующий лак.