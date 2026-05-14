Стало известно, чем опасен новый тренд зумеров с татуировками на зубах

14 мая 2026, 16:37

Стоматолог Бабешко: тренд с татуировками на зубах несёт риск травмирования эмали

В соцсетях набирает популярность новый тренд среди зумеров — «переводилки» на зубах и губах. Пользователи наклеивают переводные татуировки: от звёздочек до надписей. Стоматолог Марина Бабешко в беседе с РЕН ТВ предупредила об опасности нового веяния.





Врач пояснила: красящие составы могут содержать стойкие вещества, которые въедаются в ткани зуба и слизистые.

«Красители могут попадать внутрь эмали, дентина, ткани зуба и вызывать не очень хорошие последствия: например, повышенную чувствительность, дисколориты зубов, которые трудно потом осветлить», — отметила Бабешко.