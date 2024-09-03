Стало известно, чем угостили Путина на приеме в Монголии

Фото: сайт Кремля
На приеме, посвященном 85-летию победы на реке Халхин-Гол, президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху подали крем-суп из лобстера с красным перцем, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами. Об этом информирует РИА Новости.
В понедельник президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Монголию. Лидеры стран провели встречу в узком кругу в специально установленной юрте. Главы государств обсудили вопросы двусторонних отношений и международные проблемы.
Гостям предложили рулет из копченого лосося с салатом из свеклы, крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой. В меню также были жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами, а также говяжья вырезка на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт участникам приема подали панна-котту с манго.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что переговоры в Монголии были конструктивными и содержательными, что позволило определить будущие направления многогранного партнерства.
Помимо этого, российский лидер поблагодарил монгольский народ за поддержку в годы ВОВ, а также заявил, что укрепление дружественных отношений с Монголией остается одним из внешнеполитических приоритетов Российской Федерации.
Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Гостям предложили рулет из копченого лосося с салатом из свеклы, крем-суп из лобстера и красного перца с пшеничной лепешкой. В меню также были жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами, а также говяжья вырезка на гриле с пюре из сладкого картофеля. На десерт участникам приема подали панна-котту с манго.
Президент РФ Владимир Путин отметил, что переговоры в Монголии были конструктивными и содержательными, что позволило определить будущие направления многогранного партнерства.
Помимо этого, российский лидер поблагодарил монгольский народ за поддержку в годы ВОВ, а также заявил, что укрепление дружественных отношений с Монголией остается одним из внешнеполитических приоритетов Российской Федерации.
Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова