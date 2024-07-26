Стало известно, чем займутся ветераны СВО на гражданке

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Ветераны спецоперации обеспечат правопорядок в Приморье. Об этом сообщает издание «Владивосток Онлайн», ссылаясь на главу региона Олега Кожемяко. По его словам, формируется отряд под названием «Тигр-правопорядок», куда вступили уже три сотни человек.
Бойцам выдадут униформу, аптечки и средства связи с беспилотниками. Ветераны выйдут на улицы, как только завершится дополнительный набор.
Ранее сообщалось, что членами Совфеда могут стать сразу три ветерана спецоперации. Уточняется, что потенциальные сенаторы-ветераны могут быть представителями Алтая, Крыма и Курской области.
До этого в Минобороны России докладывали, что за последнюю неделю в плен сдались более 60 боевиков ВСУ.
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Ранее сообщалось, что членами Совфеда могут стать сразу три ветерана спецоперации. Уточняется, что потенциальные сенаторы-ветераны могут быть представителями Алтая, Крыма и Курской области.
До этого в Минобороны России докладывали, что за последнюю неделю в плен сдались более 60 боевиков ВСУ.
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Никита Кротов