Стало известно, что изменится для водителей в России с 1 сентября
ТАСС со ссылкой на почётного адвоката России и вице‑президента «Движения автомобилистов России» Леонида Ольшанского сообщило, что с 1 сентября в РФ вырастут госпошлины для автовладельцев и автошкол. Основные изменения:
• выдача водительского удостоверения — с 2 000 руб. до 4 000 руб.;
• выдача государственных номеров на мотоцикл и прицепы — с 1 500 руб. до 2 250 руб.;
• выдача пластикового СТС — с 1 500 руб. до 4 500 руб.;
• выдача водительских прав нового поколения — с 3 000 руб. до 6 000 руб.;
• выдача госномера на автомобиль — с 2 000 руб. до 3 000 руб.;
• выдача удостоверения о допуске к перевозке опасных грузов — с 1 500 руб. до 2 250 руб., продление — с 1 000 руб. до 1 500 руб.;
• выдача бумажного транзитного номера — с 200 руб. до 300 руб.;
• выдача металлического транзитного номера на автомобиль — с 1 600 руб. до 2 400 руб.
Кроме того, вводится госпошлина 500 руб. за внесение сведений в базу данных техосмотра при оформлении диагностической карты, а для автошкол устанавливается платёж 15 000 руб. за выдачу заключения о соответствии учебно‑материальной базы требованиям Минпросвещения.
