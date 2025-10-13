В Ленобласти семью госпитализировали с отравлением после употребления солоников
Семья из Парголово отравилась грибами солониками после ужина. Они собрали эти грибы в лесу Приозерского района Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Все члены семьи почувствовали себя плохо, у них началась сильная рвота и диарея. Врачи госпитализировали пострадавших, провели промывание желудка и поставили капельницы. Сейчас их самочувствие улучшилось.
Грибники пояснили, что они не имеют большого опыта и собрали только те грибы, которые показались им знакомыми. Солоников они взяли небольшую горсть. Вероятной причиной отравления могла стать недостаточная термическая обработка грибов либо в корзину случайно попали ядовитые двойники.
В больнице семья встретила другую пострадавшую — женщину из Выборгского района, которая отравилась сыроежками.
Ранее в Тверской области семейная пара погибла после отравления грибами, которыми их угостили соседи.
