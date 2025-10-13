В Ленобласти семью госпитализировали с отравлением после употребления солоников

13 октября 2025, 09:22

Фото: Istock/Ana del Castillo

Семья из Парголово отравилась грибами солониками после ужина. Они собрали эти грибы в лесу Приозерского района Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.