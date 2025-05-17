Сергей Лазарев похвастался милым поступком сына: «Сам испек папе блинов»

Сергей Лазарев (Фото: Инстаграм* @lazarevsergey)
Певец Сергей Лазарев в очередной раз похвастался кулинарными навыками своего сына Никиты. В личном блоге он опубликовал видео с наследником.
Исполнитель хита «В самое сердце» ночью вернулся с гастролей и удивился, насколько заботливым оказался его 10-летний сын.
На видеозаписи Никита стоял возле стола со своим кулинарным творением и улыбался.
Напомним, певец воспитывает двух детей. Сын Никита родился в 2014 году, а дочь Анна появилась на свет в 2018 году.
Ранее в специальном выпуске популярного шоу «Маска» Сергей Лазарев, ставший главным судьей, не смог сдержать эмоций, когда узнал под маской Ангела свою маму, Валентину Викторовну.
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«Ну, чтобы вы понимали! Папа ночью вернулся с гастролей! Утром проснулся, а сын сам испек папе блинов», — обратил внимание Сергей Лазарев.
На видеозаписи Никита стоял возле стола со своим кулинарным творением и улыбался.
Напомним, певец воспитывает двух детей. Сын Никита родился в 2014 году, а дочь Анна появилась на свет в 2018 году.
Ранее в специальном выпуске популярного шоу «Маска» Сергей Лазарев, ставший главным судьей, не смог сдержать эмоций, когда узнал под маской Ангела свою маму, Валентину Викторовну.
Читайте также:
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Ольга Енгалычева