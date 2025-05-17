Сергей Лазарев похвастался милым поступком сына: «Сам испек папе блинов»

Недавно рэпер Оксимирон* получил положительный ответ от Роспатента, куда еще год назад подавал заявку на регистрацию товарного знака. Теперь Мирон Федоров* может производить под брэндом Oxxxymiron компакт-диски, брелоки, афиши, бумажники, спортивные сумки и верхнюю одежду, а еще выпускать музыкальную продукцию, проводить мастер-классы, создавать фильмы и шоу-программы.